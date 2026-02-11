La creación de empresas subió un 11,19 por ciento en 2025 hasta 3.288

Archivo - Imagen de archivo de una empresa - JCYL - Archivo

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró durante el pasado año un total de 3.288 nuevas sociedades mercantiles (casi todas sociedades limitadas y sólo tres sociedades anónimas) con un capital suscrito por valor de 133,02 millones de euros, de ellos 132,94 millones desembolsados, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras representan un aumento del 11,19 por ciento en el número de sociedades mercantiles creadas en 2025 en comparación con el año anterior, cuando se crearon 2.957, mejor evolución que en España donde aumentaron un 7,9 por ciento hasta las 127.533 sociedades creadas. El capital suscrito para su constitución creció en este caso un 1,4 por ciento.

Las comunidades con mayor creación de sociedades mercantiles en 2025 fueron Comunidad de Madrid (28.348), Cataluña (24.907) y Andalucía (21.503) con La Rioja (481), Cantabria (970) y Comunidad Foral de Navarra (1.033) a la cola.

Por su parte, las comunidades con mayor número de disoluciones fueron Comunidad de Madrid (7.964), Andalucía (4.540) y Comunitat Valenciana (1.900). Las que registraron menos fueron Comunidad Foral de Navarra (93), La Rioja (162) y Cantabria (309).

Por otro lado, la creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 21,6 por ciento en diciembre en tasa interanual con un total de 298 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 212, un 44,2 por ciento más. Se trata en este caso del mejor dato de constitución de empresass en un mes de diciembre en la Comunidad de la serie histórica.

Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en Castilla y León encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 298 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 10,66 millones de euros, lo que supone un 14,6 por ciento más que en el mismo mes de hace un año.