Crece un 9 por ciento los usuarios atendidos el pasado año por la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca)

La concejala Vera López durante la presentación del informe de Asleca. - AYTO LEÓN

LEÓN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha reiterado su compromiso con la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), que hoy ha presentado su memoria de actividad correspondiente al ejercicio de 2025, que refleja un aumento del 9 por ciento en la cifra de usuarios, como así lo ha aseverado la concejala de Bienestar Social, Vera López.

La concejala ha acompañado al presidente de Asleca, Félix Llorente; Constancio García, administrador; y sor Isabel García, de las Hijas de la Caridad, en la presentación de este informe.

López ha destacado labor "callada y desinteresada" que desde hace ya casi 120 años realiza Asleca "día a día con las personas más vulnerables, personas en situación extrema y personas que viven en la calle", a los que presta apoyo en sus necesidades básicas de alimentación e higiene, además de ofrecerles "lugar donde resguardarse".

La concejala ha agradecido este trabajo a la familia de Asleca que integran desde su junta directiva hasta el personal, las Hijas de la Caridad y las cerca de 100 personas voluntarias.

La Asociación Leonesa de Caridad registró en 2025 un total de 1.416 usuarios, un nueve por ciento más que en el ejercicio anterior, y repartió 124.174 servicios de comida en su Comedor Social, entre desayunos, comidas y cenas; unas cifras que crecen de año en año.

Al respecto, Vera López ha recordado que el Ayuntamiento no ha dudado en renovar el convenio con Asleca, que en noviembre cumplirá 120 años, un acuerdo por el que el Consistorio financia con 25.000 euros el Comedor Social.