El Creer acoge desde hoy el Encuentro de Entidades Adheridas de Acción Visión España

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acoge desde este jueves y hasta el viernes el Encuentro de Entidades Adheridas de Acción Visión España (AVE), una iniciativa dirigida a favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del trabajo en red entre las asociaciones que forman parte de esta organización.

El encuentro reúne a representantes de las entidades adheridas para compartir sus actividades, servicios y formas de trabajo, identificar posibles sinergias y poner en común propuestas de colaboración y apoyo por parte de Acción Visión España. El programa incluye una jornada de presentación de las entidades y una sesión de trabajo conjunta para identificar necesidades, compartir recursos y explorar oportunidades de colaboración.

Entre las actividades previstas destaca una charla-taller sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de las asociaciones, con el objetivo de facilitar su trabajo diario y mejorar la accesibilidad de sus materiales.

Asimismo, se celebrará un taller sobre la implantación de planes de voluntariado, en el que se abordarán las diferentes fases y aspectos necesarios para incorporar y gestionar el voluntariado en las entidades. La programación se completará con una visita cultural al Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas.

Acción Visión España (AVE) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a asociaciones de personas con patologías visuales. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y discapacidad visual mediante la promoción de la investigación, la sensibilización social, la defensa de sus derechos y el fomento de la accesibilidad y la autonomía personal. Asimismo, trabaja para fortalecer el movimiento asociativo, impulsar la colaboración entre entidades y dar visibilidad a las necesidades de las personas afectadas y sus familias.