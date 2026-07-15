El Creer acoge desde este jueves y hasta el domingo el III Congreso Nacional de Enfermedades Autoinmunes Ampollosas

BURGOS 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso y con sede en Burgos, acoge desde este jueves y hasta el domingo el III Congreso Nacional de Enfermedades Autoinmunes Ampollosas, organizado por la Asociación Española de Pénfigo, Penfigoide y Enfermedades Vesículoampollosas (Aeppeva).

El encuentro reunirá a personas afectadas, familiares, profesionales sanitarios e investigadores de distintos puntos de España con el objetivo de compartir los últimos avances en investigación, diagnóstico, tratamiento y atención integral de estas patologías.

La inauguración tendrá lugar este jueves, con la participación de Aitor Aparicio, director del Creer; Pedro L. de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos; José Carlos Moreno, presidente de honor de la Academia Española de Dermatología; Juan Carlos Aparicio, colaborador de honor de Aeppeva, y Esther Cámara, presidenta de la asociación.

El congreso reunirá a especialistas de referencia de hospitales e instituciones de todo el país para abordar las enfermedades raras en dermatología, el papel del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), el registro de pacientes y los biobancos, las unidades especializadas y los avances en el tratamiento del pénfigo, el penfigoide y otras enfermedades vesículoampollosas.

También se tratarán aspectos clave para la atención integral, como la nutrición, los cuidados de enfermería, la fisioterapia, la atención en la infancia, el apoyo psicológico y el papel de las asociaciones de pacientes. El programa se completará con actividades de convivencia, entre ellas un taller de risoterapia y visitas culturales por la ciudad de Burgos.

La clausura se celebrará el sábado 18 de julio con la participación de Marta Puente, gerente de Salud de Burgos; Milagros del Campo, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, y Esther Cámara, presidenta de Aeppeva.

El pénfigo, el penfigoide y otras enfermedades vesículoampollosas son enfermedades raras en las que el sistema inmunitario ataca por error componentes de la piel y las mucosas, provocando ampollas y lesiones que requieren una atención especializada y multidisciplinar.