El CREER acoge desde mañana el XIX Encuentro de la Asociación Española de Síndrome de Poland

BURGOS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, albergará desde mañana viernes y hasta el domingo 19 de octubre el XIX Encuentro de la Asociación Española de Síndrome de Poland.

La asociación ha organizado, en colaboración con el Creer, una jornada informativa y de convivencia para personas con Síndrome de Poland, familias y profesionales, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y tratamiento de esta patología, así como de reforzar los vínculos y el apoyo mutuo.

Durante la jornada, los especialistas hablarán sobre la rehabilitación en pacientes con Síndrome de Poland, abordarán los avances terapéuticos más recientes, y se presentará una actualización sobre la atención multidisciplinar a adolescentes con afectación mamaria, una de las manifestaciones más comunes del síndrome.

El programa incluirá un taller de oratoria, una visita turística por la ciudad y una actividad de ocio al aire libre en el entorno del parque temático 'Paleolítico Vivo', según ha informado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

El síndrome de Poland es una malformación congénita que afecta a la pared torácica (torso) y al miembro superior y que se caracteriza por una ausencia o hipoplasia unilateral del músculo pectoral mayor, que afecta con mayor frecuencia a la porción esternocostal, con un grado variable de anomalías de la mano correspondiente al mismo lado e incluye simbraquidactilia.

También se han descrito diversas anomalías en pechos y pezones, y la ausencia de otros músculos alrededor de la zona del hombro es también un síntoma frecuente que afecta con más frecuencia a los hombres que las mujeres.