El CREER de Burgos acoge este fin de semana las Jornadas Nacionales de la Enfermedad de Behçet

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER) del Imserso en Burgos acoge del 29 de enero al 1 de febrero las Jornadas Nacionales de la Enfermedad de Behçet, que reunirán a personas afectadas por esta patología, familiares y profesionales sanitarios con el objetivo de compartir conocimiento, experiencias y avances en investigación.

Estas jornadas, organizadas por la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet en colaboración con el CREER, cuentan con un programa de actividades formativas, divulgativas y de convivencia, entre las que destacan talleres de hábitos saludables, espacios de participación asociativa y actividades culturales, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Referencia.

El sábado 31 de enero tendrá lugar la jornada 'Behçet: un reto de futuro. Nuevos tratamientos tras la investigación con células madre', con la participación de profesionales de referencia del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y del Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid (IBGM-UVA).

También se procederá a la entrega de la Beca Pingüino, una iniciativa impulsada por la asociación para apoyar la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Behçet.

El programa se completa con actividades orientadas al bienestar físico y emocional, como el taller basado en el Método Feldenkrais, así como una asamblea general de socios y una salida cultural por la ciudad.

La enfermedad de Behçet es una vasculitis multisistémica crónica y recurrente caracterizada principalmente por la aparición recurrente de úlceras orales y genitales, lesiones cutáneas y afectación ocular, aunque también puede comprometer articulaciones, sistema nervioso, aparato digestivo y vasos sanguíneos. Su evolución es variable y su diagnóstico resulta complejo.