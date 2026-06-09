El Creer de Burgos organiza el jueves la III Jornada de Igualdad de Género, Discapacidad y Enfermedades Raras

BURGOS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer) del Imserso en Burgos organiza este jueves, 11 de junio, la III Jornada de Igualdad de Género, Discapacidad y Enfermedades Raras.

El objetivo de este encuentro es promover la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre la situación de las mujeres con discapacidad y enfermedades raras, así como fomentar la incorporación de la perspectiva de género en la atención, la intervención y el diseño de políticas públicas, han informado a Europa Press fuentes del Centro.

La jornada reunirá a profesionales de las administraciones públicas, entidades del movimiento asociativo y personas vinculadas al ámbito de la discapacidad, la violencia de género y las enfermedades raras.

Durante el encuentro se abordará la realidad de las mujeres con enfermedades raras y discapacidad desde una perspectiva de género, con la promoción de la igualdad y la defensa de sus derechos, visibilizando sus experiencias y dando a conocer los recursos disponibles para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

Tras la inauguración a las 09.30 horas, que protagonizará el director del Creer, Aitor Aparicio García, intervendrá Cristina de Blas Hernando, de la Unidad de Coordinación de Estudios y Apoyo Técnico de la Subdirección General de Gestión del Imserso, quien ofrecerá la ponencia 'Perspectiva de género y atención centrada en la persona. Trabajo con mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género'.

Seguidamente, Álvaro Pérez Yela, responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, presentará los recursos disponibles para la protección y atención de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género.

OTRAS PERSPECTIVAS

La dimensión digital de esta problemática será abordada por la coordinadora de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis), Rocío García Soriano, mediante la ponencia 'Lo virtual también es real: violencia de género digital hacia mujeres y niñas con discapacidad'.

La jornada también dará voz a las experiencias de mujeres que conviven con enfermedades raras y discapacidad. La vicepresidenta de la Asociación Nacional Síndromes Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud (Ansedh), Marga Peralta Avellá, y la presidenta fundadora de la Asociación Española de Síndromes Compresivos Vasculares (Aescov) y delegada de Ansedh en varias comunidades autónomas, Yolanda Arruabarrena Navarro, compartirán sus testimonios y reflexiones sobre los desafíos que afrontan en su vida cotidiana.

La jornada finalizará con un coloquio abierto entre ponentes y asistentes bajo el título 'Abordaje de las enfermedades raras desde la perspectiva de género', un espacio destinado a generar debate, compartir experiencias y formular propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la participación social de las mujeres con enfermedades raras y discapacidad.

Con esta tercera edición, el Creer reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos de las personas con enfermedades raras y discapacidad, y la promoción de una atención centrada en la persona que tenga en cuenta las desigualdades de género y sus consecuencias en la salud, el bienestar y la participación social.