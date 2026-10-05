Crisina Ayala cree que los españoles necesitan un presidente que no venda su país "por un plato de lentejas"

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BURGOS 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha congratulado por la convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre, al considerar que el adelanto "es una buena noticia" al tiempo que ha aseverado que los burgaleses y los españoles "necesitan un presidente que no venda su país por un plato de lentejas, es decir, por seguir en el gobierno".

Así lo ha afirmado Ayala tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las cortes generales y convocar elecciones adelantadas, "una buena noticia" para la alcaldesa de Burgos porque considera que "es el momento de pasarles la palabra a los españoles" para que opinen "sobre vivienda pero también sobre las muchas cosas que han pasado en estos ocho años de gobierno infame".

Al respecto, Ayala ha afirmado que "los burgaleses necesitan un presidente que se preocupe por Burgos y por lo que le importa a los burgaleses, por el tren directo, por las infraestructuras y por la vivienda", a lo que ha añadido que los españoles "necesitan un presidente que no venda su país por un plato de lentejas, por seguir en el Gobierno".