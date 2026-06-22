Cristina García Rodero reivindica en Palencia la figura de la también fotógrafa Piedad Isla

Cristina García Rodero con Ángeles Armisén en el ciclo 'De varia literaria' de la Diputación de Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa Cristina García Rodero ha reivindicado la figura de la también fotógrafa Piedad Isla, palentina con la que tiene "muchas cosas en común" aunque no pudo conocerla, como ha expresado durante la presentación en Palencia del libro 'La España Oculta'.

El acto, enmarcado en el ciclo 'De Varia Literaria', organizado por la Diputación de Palencia y del festival Pallantia Photo, ha servido para desgranar los 15 años de trabajo fotográfico que quedaron plasmado en el libro.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado la relevancia del trabajo de García Rodero, quién fue reconocida en el año 2010 con el primer Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla', que concede la institución provincial. "Con la presentación de hoy cerramos un círculo de cariño y admiración mutua", ha dicho.

A través de una conversación con la cineasta, Carlota Nelson, directora del documental 'La mirada oculta', la fotógrafa manchega ha repasado numerosas anécdotas de su carrera, desde que comenzó a recorrer las puestas populares de la Península Ibérica a principios de los años 70.

García Rodero se ha referido a sus instantáneas como imágenes que trascienden al momento en que se tomaron, porque hablan de las circunstancias que las rodean "y con muchos componentes sociales, culturales y patrimoniales que es importante que conozcan las nuevas generaciones ", ha dicho.

Considerado por críticos, historiadores y fotógrafos como el libro más influyente de la fotografía española contemporánea, 'La España oculta' constituye un retrato profundo, humano y simbólico de las tradiciones, rituales y celebraciones populares de la España rural durante las décadas de los setenta y principios de los ochenta. El proyecto nació tras 15 años de viajes de García Rodero por toda España, en los que su cámara documentó fiestas religiosas, carnavales, romerías, procesiones y costumbres ancestrales que, en muchos casos, estaban a punto de desaparecer.

El resultado es un archivo visual en el que conviven lo sagrado y lo profano, la emoción colectiva, el misterio, la devoción y la identidad cultural de un país inmerso en una profunda transformación social.

Con imágenes, 'La España Oculta' marcó un antes y un después en la manera de entender el documentalismo en España. La intensidad visual de sus fotografías, su cercanía emocional y la fuerza narrativa de su mirada consolidaron a Cristina García Rodero como una de las grandes figuras internacionales de la fotografía, convirtiéndose años más tarde en la primera española en ingresar en la prestigiosa agencia Magnum Photos.

La reedición de esta obra, de la que se han vendido 14.000 ejemplares, permite redescubrir un trabajo "imprescindible" para comprender no solo la evolución de la fotografía española, sino también la memoria colectiva y cultural del país.