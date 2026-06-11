Un 'Cristongo' con Marlena, DJ Nano y Los del Lío arrancará los conciertos de Fiestas de Valladolid el 4 de septiembre

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a los DJ vallisoletanos 'Los del Lío'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arranque musical de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 llegará en la noche del viernes 4 de septiembre con una edición especial del 'Cristongo', una fiesta temática creada en Valladolid hace una década y que se ha popularizado como una cita destacada en el ocio joven de la ciudad, la cual en este caso contará con la actuación del dúo Marlena y las sesiones de DJ Nano y los locales Los del Lío.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha anunciado esta nueva cita del cartel de conciertos para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un vídeo grabado en la plaza de Zorrilla junto a Dani y Alfonso, los integrantes de 'Los del Lío' y organizadores del evento musical.

La temática de la fiesta 'Cristongo' en la Plaza Mayor estará inspirada en el movimiento 'Flower Power', con la intención de crear una "atmósfera llena de color, música, diversión y sorpresas para todos los asistentes".

La participación del público, "una de las señas de identidad del Cristongo, se convertirá en la protagonista indiscutible del evento".

El cartel artístico estará encabezado por Marlena, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano. El dúo se ha convertido en "una de las propuestas más destacadas del pop nacional gracias a la personalidad y autenticidad de sus canciones, consolidándose como uno de los proyectos con mayor proyección del panorama musical actual".

Junto a ellas pinchará DJ Nano, una de las figuras más reconocidas de la música electrónica en España. Con tres décadas de trayectoria profesional, ha sido protagonista de "algunos de los escenarios y festivales más importantes del mundo", además de liderar proyectos como Oro Viejo, convertido en "un fenómeno dentro de la cultura electrónica nacional".

La representación local llegará de la mano de 'Los del Lío', el conocido dúo vallisoletano que ya ha protagonizado los arranques de los conciertos de la Plaza Mayor en los últimos años. El Consistorio ha destacado "su estilo desenfadado y su capacidad para hacer bailar al público en cada actuación, convirtiéndose en una de las formaciones más populares y queridas de la ciudad".

Además, la programación contará con la colaboración de artistas locales y diversas sorpresas que completarán una noche pensada para disfrutar de la música, el espectáculo y la participación colectiva.

El 'Cristongo' "promete convertir el 4 de septiembre en una cita imprescindible del calendario festivo, con una propuesta diferente, divertida y abierta a todos los públicos".