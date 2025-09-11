La crono de Valladolid se inicia sin "incidencias de relevancia", pero preocupan los "radicales libres"

Manifestantes esperan el paso de los ciclistas durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha asegurado que la contrarreloj individual de la Vuelta España que se celebra en Valladolid y que está amanezada por el boicot de grupos pro Palestina, ha comenzado sin "incidencia de relevancia" si bien todavía preocupan "radicales libres" que puedan "saltar" y provocar "altercados".

En declaraciones a Europa Press, Canales ha reconocido que durante el recorrido, aunque hay grupos de manifestantes "numerosos en favor de la causa palestina", hasta el momento no hay "incidencias de relevancia".

"A lo largo de la noche también ha estado muy tranquilo, únicamente hay dos, tres pintadas a las afueras de la ciudad en la carretera, que son típicas también en pruebas ciclistas, y esa es la mayor incidencia, dos pintadas en la calzada de la carretera con el lema 'Palestina Free'", ha avanzado.

Eso sí, ha mostrado su preocupación por dos factores, las zonas donde se concentran los medios de comunicación, que es un espacio donde los manifestante se están agrupando para lograr "repercusión visual y transmitir el mensaje" y, sobre todo, "los radicales libres" que "pueden estar en cualquier sitio, saltar en cualquier momento, aunque todo el recorrido está vallado y ocasionar un altercado", algo que, en sus palabras, "no se puede prever tan fácilmente".

Por último y preguntado sobre el recorte de la etapa, Canales no solo ha comprendido la decisión, sino que la "comparte". "Anoche me llevé una gran alegría, porque no es lo mismo cubrir un recorrido de 27 kilómetros que uno de 12. La fuerza está más concentrada, por lo tanto tenemos más posibilidades de reacción", ha finalizado.