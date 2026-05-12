Cruz Roja acompaña a 484 niños en 2025 en el Hospital de Salamanca a través del proyecto 'Infancia Hospitalizada'

Voluntarias de la organización. - CRUZ ROJA

SALAMANCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud, a través del proyecto 'Infancia Hospitalizada', ha atendido en Salamanca a un total de 484 niños hospitalizados en Pediatría y Psiquiatría Infanto-Juvenil durante 2025.

Esta intervención se ha llevado a cabo en colaboración con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con la implicación de 71 personas voluntarias de Cruz Roja que realizaron 700 horas de acción voluntaria, tal y como ha indicado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto 'Atención con infancia hospitalizada' cuenta con la subvención de la Junta mediante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

La hospitalización supone para la infancia una ruptura con su entorno cotidiano, obligando a adaptarse a un espacio desconocido, con nuevas rutinas, normas y personas, como han subrayado desde Cruz Roja. Esta situación puede tener un impacto significativo no solo en su salud física, sino también en su desarrollo emocional, social y educativo.

En este contexto, Cruz Roja Juventud trata de humanizar estos espacios, para favorecer que los niños y adolescentes se desarrollen de forma integral.

El voluntariado ofrece apoyo emocional y compañía a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos momentos puntuales en los que no pueden contar con la presencia de sus familiares.

Además, también tiene en cuenta a las familias, que encuentran en el voluntariado un espacio de respiro y apoyo, como han añadido desde Cruz Roja.

En aquellos casos donde los acompañamientos implican una continuidad más larga en el tiempo, como son los ingresos domiciliarios, Cruz Roja Juventud ofrece una intervención más amplia con la familia y el niño, siempre en continua coordinación con el equipo de profesionales sanitarios del Hospital de Salamanca que atienden al menor.

De este modo, la organización ha hecho un llamamiento mediante su comunicado a la colaboración de empresas, así como a la ciudadanía, para seguir ampliando su alcance.

La participación como voluntario "representa una oportunidad para contribuir directamente al bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad" han asegurado.