Cruz Roja envía un equipo de apoyo psicosocial a la familia del minero leonés fallecido en Cangas del Narcea (Asturias)

VALLADOLID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha activado un Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Intervención Psicosocial para acompañar a la familia de Anilson Solares, de 42 años y vecino de Villablino (León), fallecido este viernes en un accidente en una mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), en el que también falleció un joven de esta localidad, Óscar Díaz, de 32 años.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, también ha asegurado que lamenta "profundamente" lo ocurrido y ha expresado sus "más sinceras condolencias a familiares y amigos de las dos personas fallecidas".

El accidente, ocurrido minutos antes de las 17.00 horas en una explotación minera de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, se produjo por un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina, lo que dejó inicialmente dos trabajadores sin localizar, aunque posteriormente se hablaba de un tercero.

Desde el primer momento permanecen movilizados efectivos de Bomberos de Asturias con base en Cangas del Narcea, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, así como uno de los helicópteros multifunción que trasladó a la Brigada de Salvamento Minero. El 112 también activó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.