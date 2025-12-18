Cruz Roja Juventud prevé recoger más de 800 juguetes para menores de edad en situación de vulnerabilidad en Valladolid

Voluntarias de Cruz Roja Juventud. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud prevé recoger más de 800 juegos y juguetes para menores de edad en situación de vulnerabilidad en Valladolid con el proyecto 'El juguete educativo'.

Con esta iniciativa, la organización retoma su acción anual de donación de juguetes nuevos para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad y se llevarán a cabo diversas acciones de sensibilización en la ciudad y provincia para apoyar la campaña.

'El Juguete Educativo' se desarrolla desde el año 1992 y nació con el propósito de garantizar el derecho al juego y promover el desarrollo integral de niños y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica, según ha informado Cruz Roja en un comunicado recogido por Europa Press.

A través de este plan, que permanece activo durante todo el año, se pretende informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, con acciones que buscan promover una visión del juego no solo como entretenimiento, sino como un derecho fundamental y un recurso para aprender, crear y crecer.

Además de las acciones de sensibilización, el proyecto contempla la entrega de juegos y juguetes a familias que atraviesan situaciones de dificultad social, favoreciendo así que ningún niño o adolescente quede excluido, por motivos socioeconómicos, de la experiencia de jugar.

En este sentido, Cruz Roja Juventud en Valladolid se fija como objetivo recoger este año más de 800 juguetes nuevos provenientes de donaciones de particulares y de empresas con los que permitir a las familias en situación de vulnerabilidad tener la oportunidad para que entreguen algún juguete a sus hijas e hijos en Navidad.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

En cuanto a las campañas de concienciación, Cruz Roja Juventud realiza acciones a través de redes sociales y actividades en la calle como, calle como el 'Cluedo en vivo', que se llevará a cabo en Olmedo el 20 de diciembre en la Sala de Exposiciones de la Torre del Reloj a las 17.00 horas, posteriormente en Villalón de Campos el día 30 en el Polideportivo Municipal a las misma hora y, finalmente, en Aldeamayor de San Martín el 2 de enero en la Vaticana Espacio cultural a las 16.00 horas.

El 19 de diciembre, se celebrará la III edición de 'Campajuvas', organizada por el Ayuntamiento de Valladolid, en la Cúpula del Milenio, de 17.30 a 22 horas, un evento festivo y solidario, donde Cruz Roja Juventud realizará una actividad de sensibilización dentro de la campaña de recogida de juguetes nuevos.

El 21 de diciembre continúa la campaña de recogida juguetes organizada por el club de rugby El Salvador, en los campos 'Pepe Rojo', que se inició el pasado 14 de diciembre y a la que se unirá el VRAC Quesos Entrepinares y el voluntariado de Cruz Roja Juventud también llevará a cabo una acción de sensibilización sobre el proyecto 'El juguete educativo'.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasificará según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices e intelectuales.

De esta manera, Cruz Roja genera un "almacén" con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web www.cruzrojajuventud.org/susderechosenjuego.