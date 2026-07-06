Cruz Roja ofrece seguimiento telefónico a más de 800 mayores de Valladolid para afrontar las altas temperaturas.

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid ha puesto en marcha un servicio de seguimiento telefónico para más de 800 personas mayores de la provincia, bajo el lema 'Caliente, caliente. Frio, frío", una iniciativa para afrontar las altas temperaturas y que este año recurre al popular juego del que toma nombre para indicar que la solución a lo que buscas está más cerca de lo que crees.

A través de esta campaña, que estará activa hasta el 31 de agosto, se están reforzando conocimientos sobre conductas y hábitos que contribuyen a prevenir los efectos adversos de las altas temperaturas a través de un servicio informativo telefónico atendido por voluntariado.

El servicio está enfocado para atender a más de 800 personas, prioritariamente mayores de 65 años. Las llamadas se efectúan desde los centros de contacto de Cruz Roja en Valladolid y provincia que cuentan con una base de datos de estas personas en la que se almacena información sobre quiénes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.

A través de esta campaña no sólo se proporciona información básica sobre cómo afrontar las altas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar a causa de las altas temperaturas y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia, y saber si estas personas disponen de los recursos necesarios para mantener su casa con una temperatura óptima.

Los contenidos están relacionados con la hidratación, la alimentación y la prevención de riesgos en las horas en las que se registran las máximas temperaturas. Así, por ejemplo, se facilitan pautas muy sencillas, como beber abundantes líquidos, refrescarse de forma continuada, usar ropa ligera y de colores claros, llevar calzado cómodo y transpirable, comer ligero (frutas, verduras y zumos), usar abanico y sombrero...etc.