Cruz Roja organiza en agosto rutas culturales en Valladolid para personas mayores

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid continúa con el proyecto 'Un verano conociendo tu ciudad', una iniciativa en la que las personas mayores realizan rutas o visitan algunos de los edificios y museos más representativos de la capital y la provincia.

Las actividades se desarrollarán dos días a la semana a partir de las 10.00 horas y estarán guiadas por profesionales y voluntariado, dentro del proyecto Promoción de la red social y del envejecimiento saludable.

El programa ha comenzado con visitas al Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación Provincial de Valladolid y uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la ciudad.

Las actividades continuarán el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto con una travesía por el Canal de Castilla a bordo de la embarcación turística Antonio de Ulloa por el Ramal de Campos, en Medina de Rioseco (Valladolid). En este recorrido, los participantes conocerán el funcionamiento de las esclusas y completarán la visita en la histórica fábrica de harinas San Antonio, uno de los ejemplos mejor conservados del patrimonio industrial vinculado al canal, detalla la organización a través de un comunicado.

Posteriormente, la ruta 'De Poniente a Poniente' protagonizará las jornadas del martes 18 y el viernes 21 de agosto. Durante el trayecto, que estará guiado por el fotógrafo Chencho Roll, se mostrarán las murallas del Alcazarejo -pertenecientes al antiguo Alcázar Real junto al monasterio de San Benito el Real-, la iglesia de San Agustín -actual sede del Archivo Histórico Municipal de Valladolid-, La Rosaleda, la playa de las Moreras y el parque del Poniente.

Los itinerarios estivales finalizarán los días 26 y 28 de agosto con una visita al Castillo Encantado de Trigueros del Valle (Valladolid). Esta fortaleza del siglo XV, que conserva elementos como la torre del homenaje, la portada principal, varios cubos defensivos o las antiguas caballerizas, acoge actualmente las creaciones del escultor Juan Villa, consistentes en criaturas mágicas, seres mitológicos y personajes fantásticos distribuidos por estancias como las mazmorras, el laboratorio de pócimas o una exposición dedicada a la criptozoología.

El proyecto 'Un verano conociendo tu ciudad' pretende mejorar las relaciones sociales de las personas mayores en su entorno cercano y comunitario, promover la participación social para minimizar los efectos del aislamiento y los sentimientos de soledad, y mejorar las relaciones intergeneracionales dentro y fuera de la familia, señala la información.

La participación en este programa es gratuita y cuenta con la subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, financiada con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades.