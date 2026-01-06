Cruz Roja Palencia inaugura mañana la muestra 'Mucha Tela... Hilando un futuro sostenible'. - CRUZ ROJA PALENCIA

PALENCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Palencia inaugura este miércoles la exposición interactiva 'Mucha Tela... hilando un futuro sostenible', una propuesta educativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental de la moda rápida y promover alternativas desde la economía circular, el consumo responsable y la recuperación de saberes tradicionales.

La exposición estará abierta en el Centro de Día de San Juanillo hasta el 14 de enero con entrada libre. A través de paneles, juegos y espacios participativos, el público podrá reflexionar sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno.

Además, la muestra se completa con actividades dirigidas a diferentes públicos, como el cuentacuentos infantil 'Viajando al País de Mucha Tela', un viaje narrativo interpretado por la Compañía Zolopotroko Teatro, con dinámicas participativas y cuentos que invitan a la infancia y a las familias a reflexionar sobre el consumo responsable, así como talleres intergeneracionales y colaborativos, en forma de espacios donde personas mayores, artesanas y jóvenes comparten saberes sobre reparación, reutilización y creatividad con la ropa y los tejidos.

"Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro donde reflexionar, pero también donde ilusionarse con alternativas. La economía circular, el intercambio y los saberes tradicionales nos enseñan que otra moda es posible, más justa y sostenible", explica Sara Salamanca, técnico de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Palencia.

La exposición forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global 'Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente', financiado por la Junta de Castilla y León.