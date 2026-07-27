Cruz Roja pone en marcha un nuevo centro logístico autonómico en Zaratán (Valladolid)

Nuevo Centro Logístico autonómico de Cruz Roja en Zaratán (Valladolid). - CRUZ ROJA

ZARATÁN (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja en Castilla y León ha puesto en marcha su nuevo Centro Logístico Autonómico de Emergencias, ubicado en el polígono de Zaratán (Valladolid), una infraestructura estratégica destinada a reforzar la capacidad de preparación, coordinación y respuesta de la organización ante situaciones de emergencia, crisis y desastres en toda la Comunidad.

El nuevo centro permite ya mejorar el almacenamiento, la gestión y la distribución rápida y eficaz de recursos esenciales para atender a la población afectada y apoyar a los equipos de intervención desplegados sobre el terreno, ha señalado Cruz Roja en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización ha explicado que la puesta en marcha de esta infraestructura refuerza el modelo de intervención de Cruz Roja en Castilla y León, basado en un enfoque integral que abarca todas las fases de una emergencia, tanto la prevención como la preparación, respuesta y recuperación.

El modelo se adapta a un contexto cada vez más exigente, marcado por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el envejecimiento de la población y los desafíos asociados a la despoblación en amplias zonas rurales de la Comunidad, ha añadido.

Durante el acto de inauguración, la presidenta autonómica de Cruz Roja en Castilla y León, Rosa Urbón, ha destacado que en un contexto en el que las emergencias y las crisis forman parte de la realidad a la que se debe hacer frente "como sociedad", la preparación adquiere un valor esencial.

"Este nuevo centro refuerza nuestra capacidad para dar una respuesta rápida, coordinada y eficaz allí donde más se necesita, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestra actuación", ha apuntado.

RECURSOS

En este marco, Cruz Roja cuenta con una amplia capacidad operativa, articulada en dos niveles complementarios de intervención. Por un lado, los 68 equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE), equipos comarcales distribuidos en las nueve provincias, integrados por 938 personas voluntarias, que garantizan una actuación inmediata gracias a su proximidad y conocimiento del territorio.

Por otro, los equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE), formados por personal especializado y con capacidad para intervenir en cualquier punto del territorio nacional en menos de 12 horas, en ámbitos como albergue provisional, intervención psicosocial, asistencia sanitaria, búsqueda y salvamento.

Esta capacidad se complementa con el trabajo desarrollado desde el Centro de Operaciones Autonómico (COA), un servicio operativo 24 horas al día, siete días a la semana, encargado de coordinar las alertas, activaciones y el seguimiento de las intervenciones que se realizan en Castilla y León.

Para ello, Cruz Roja dispone en la Comunidad de una amplia red de recursos entre los que destacan 27 ambulancias de soporte vital básico y avanzado, 12 vehículos todoterreno, 64 kits ERBE, doce remolques de albergue provisional, recursos específicos de logística y un recurso autonómico de intervención en desastres, preparados para su movilización cuando la situación lo requiere.

El nuevo Centro Logístico Autonómico se configura como una herramienta estratégica de apoyo a los distintos niveles de respuesta, asegurando la disponibilidad, gestión y movilización de los recursos necesarios para afrontar emergencias de diferente magnitud.

INTERVENCIONES

En 2026 Cruz Roja ha tenido que desplegar, una vez más, todos sus recursos para dar respuesta a emergencias, sobre todo este mes de julio, en el que los incendios han sido protagonistas.

León, Segovia, Soria y ahora Ávila son las provincias donde se ha producido esta nueva emergencia en la que la organización ha abierto 14 albergues, de los cuales nueve han sido en Ávila. Actualmente, en la provincia abulense se mantienen abiertos siete en las localidades de Cebreros, Candeleda, Navaluenga, Lanzahíta y Arenas de San Pedro, además de estar prestando apoyo en la Escuela de Policía de Ávila capital.

Todo ello de la mano del voluntariado de la Comunidad que en esta ocasión ha estado formado por los equipos de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

La capacidad total de los 14 albergues ha superado las 1.200 plazas y en ellos no solo se ha dado cobijo y comida, sino que se han entregado kits de higiene personal y se ha dado atención psicosocial a todas aquellas personas que lo han necesitado.

Asimismo, se han desplegado equipos de Sensibilización e Información ante Emergencias (ESIE), de la mano de Cruz Roja Juventud, para atender a niños y niñas que se encuentran en los albergues. La actividad desarrollada durante el último año pone de manifiesto la importancia de seguir reforzando esta capacidad operativa.

Una de las principales funciones del nuevo Centro Logístico Autonómico será asegurar la disponibilidad y rápida movilización de estos recursos, reforzando la capacidad de Cruz Roja para apoyar a los equipos de respue tanto a los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) como a los equipos especializados (ERIES) que intervienen en situaciones de mayor complejidad.

El Centro Logístico Autonómico dispone de materiales y equipamientos preparados para su movilización inmediata, entre los que destacan más de 1.000 camas, 5.000 mantas, tiendas de campaña, kits de higiene, material sanitario y otros suministros básicos, destinados a cubrir las necesidades esenciales de las personas afectadas por cualquier situación de emergencia.

Además de su función logística y operativa, las instalaciones servirán como espacio para la formación, el entrenamiento y la realización de simulacros dirigidos al voluntariado y al personal de intervención, contribuyendo a mejorar la preparación y coordinación ante situaciones cada vez más complejas.