Cruz Roja realiza 272 asistencias sanitarias durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha reaslizado 272 asistencias sanitarias durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, en la que ha establecido un dispositivo con 36 servicios preventivos entre el 5 y el 14 de septiembre.

De las 272 asistencias sanitarias, 27 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios, han informado a Europa Press fuentes de la organización, que ha precisado que las asistencias sanitarias más frecuentes han sido mareos, heridas, contusiones, traumas y quemaduras.

El operativo, que se desplegó con el fin de complementar los recursos de la Administración, ha dado cobertura en los distintos eventos socioculturales que se han celebrado estos días en la capital.

Para ello, se ha contado con la participación diaria de una quincena de personas voluntarias de la red sanitaria territorial y ha movilizado cinco vehículos, tres de soporte vital básico y dos de apoyo logístico. Asimismo, el operativo ha contado con el soporte del Centro de Operaciones Autonómico (COA).

En colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento y el área de Seguridad y Movilidad, Cruz Roja ha estado presente en distintos puntos de la ciudad debido a la afluencia de público en zonas como la Plaza Mayor (pregón y conciertos), el paraje del Caño Hondo, junto al estadio de fútbol José Zorrilla donde se llevan a cabo los fuegos de artificio; el Real de la Feria, la Acera de Recoletos (Récord Guinness) y la Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo.