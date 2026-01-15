Cruz Roja en Salamanca entrega 1.660 juguetes a 744 niños de la provincia gracias a la campaña 'El juguete educativo'. - CRUZ ROJA SALAMANCA

SALAMANCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Salamanca ha alcanzado su objetivo de garantizar el derecho al juego en la infancia a través de la campaña solidaria 'El Juguete Educativo' mediante la que ha repartido 1.500 juegos y juguetes nuevos donados para la infancia, además de 4.040 euros en aportaciones económicas para la compra de otros 160 juguetes.

Gracias a la generosidad y compromiso de la sociedad, durante las Navidades Cruz Roja ha entregado 1.660 juguetes nuevos a 744 menores de familias de la provincia en las que se han detectado situaciones de vulnerabilidad social y económica, un centenar más que el año anterior.

Todo ello, con la ayuda de 64 personas voluntarias y 450 horas de actividad voluntaria que, junto con el equipo de Cruz Roja Juventud, se han encargado de la recepción, clasificación y entrega de los juguetes, tal y como ha señalado Cruz Roja Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Cruz Roja ha agradecido "la solidaridad de Salamanca con esta campaña", que ha contado con la implicación y participación directa de 32 empresas, entidades, asociaciones, grandes superficies y clubes deportivos. La organización humanitaria ha destacado que este año numerosas empresas han optado por la modalidad de 'El árbol de las ilusiones', donde han recibido 69 cartas escritas por los niños de la provincia a quienes se han entregado directamente 150 juguetes específicos solicitados.

El proyecto 'El juguete educativo' permanece activo durante todo el año, tanto para informar y sensibilizar sobre la necesidad del juego en el desarrollo infantil, así como con entregas puntuales en ocasiones especiales de los menores atendidos por la organización humanitaria.