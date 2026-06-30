Cruz Roja Valladolid inicia la XIV edición de 'Un verano conociendo tu ciudad' con rutas para personas mayores

Visita a una sala de exposiciones en el marco de 'Un verano conociendo tu ciudad' de Cruz Roja. - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid pone en marcha la XIV edición de 'Un verano conociendo tu ciudad', actividades dirigida a personas mayor con rutas y visitas a edificios representantivos de la localidad y la provincia los martes y los viernes de los meses de julio y agosto.

Las personas participantes del proyecto Promoción de la red social y del envejecimiento saludable pueden acceder a estas rutas que estarán guiadas por profesionales y voluntariado, una iniciativa que ha comenzado este martes, 30 de junio, en la galería Espacio Abierto, donde se visitará la exposición fotográfica 'Il faut réfléxir' de Rafael Pablos.

Las actividades continuarán el viernes 3 de julio, cuando se recorrerá la exposición 'El instante detenido', dedicada a Francisco Salzillo, una de las figuras más destacadas de la escultura española del siglo XVIII, y que se encuentra en el Palacio de Villena del Museo de Escultura.

El Espacio Seminci será el protagonista de las rutas de los días 7 y 10 de julio, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, as personas mayores pasearán por la desembocadura de La Esgueva, los días 14 y 17 de julio, que se sitúa en la margen izquierda del río Pisuerga, entre los barrios de España y la Rondilla.

El Campo Grande de Valladolid, que alberga un destacado conjunto escultórico que enriquece su valor histórico y paisajístico, acogerá, asimismo, la ruta organizada por Cruz Roja los días 21 y 24 de julio, que contará con la colaboración del fotógrafo Chencho Roll.

Un verano conociendo tu ciudad forma parte del proyecto Promoción de la red social y del envejecimiento saludable que pretende mejorar las relaciones sociales de las personas mayores en su entorno cercano y comunitario a partir de la participación social.

Las personas mayores participan de manera gratuita en este proyecto que está subvencionado por la Junta de Castilla y León y que está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.