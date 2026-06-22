Cruz Roja Valladolid en la Noche de San Juan 2026 movilizará un dispositivo con 25 personas . - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valldolid, en colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento y el Área de Seguridad y Movilidad, interviene en el dispositivo sanitario que se realizará con motivo de la celebración de La noche de San Juan en la Playa de las Moreras.

Este servicio preventivo comenzará mañana a las 19.00 horas para dar cobertura a las acciones programadas durante la tarde-noche y finalizará hacia las 04.00 horas del miércoles. La cobertura socio-sanitaria de Cruz Roja constará de dos ambulancias de soporte vital básico y una ambulancia de soporte vital avanzado.

En cuanto a los recursos humanos, el operativo estará compuesto por una veintena de personas voluntarias del área de socorros entre personal sanitario y coordinación. Se habilitarán unas casetas en la zona como sala de enfermería y de coordinación, donde se realizarán las atenciones y la gestión de los traslados sanitarios.

Por otra parte, Cruz Roja también realizará otro servicio preventivo durante la Noche de San Juan en el municipio de Medina de Rioseco, en colaboración con el plan establecido por el Ayuntamiento, para el cual se contará con una ambulancia de soporte vital básico y la dotación sanitaria correspondiente.