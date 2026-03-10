Cs en Segovia exige arreglar el aparcamiento de José Zorrilla: "Filtraciones, humedades y ascensores que no funcionan"

La concejal de Ciudadanos Segovia, Noemí Otero. - CS SEGOVIA

SEGOVIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha pedido al equipo de gobierno que actúe "con diligencia y rapidez" para solucionar los problemas del aparcamiento municipal de José Zorrilla, del que ha denunciado que presenta "filtraciones de agua, humedades, deterioro en las paredes y deficiencias en los accesos con mal funcionamiento de los ascensores".

La portavoz municipal de la formación liberal, Noemí Otero, ha aludido a las "continuas quejas de los vecinos y usuarios" y ha pedido al Ejecutivo local "no mirar hacia otro lado ante el estado en el que se encuentra una infraestructura municipal utilizada diariamente por numerosos segovianos". En opinión de Otero, un aparcamiento de titularidad pública "debería estar en condiciones adecuadas de mantenimiento, seguridad y salubridad, algo que no es así".

Otero también ha señalado el impacto de esta situación sobre el entorno comercial de la zona y ha razonado que "mantener en condiciones los servicios e infraestructuras municipales es el apoyo que necesitan los negocios de esta calle comercial". La concejal naranja ha asegurado que, en estas condiciones, esos comercios locales "no ven un revulsivo real que revitalice la zona".

Junto a esta reclamación, la portavoz de Ciudadanos ha expuesto la situación del contrato de la ORA, el servicio de estacionamiento regulado de la ciudad. Según ha recordado Otero, "ese contrato se formalizó hace 34 años, acumula diez prórrogas y sigue sin renovarse".

La concejal ha recordado que la renovación de ese contrato era una de las prioridades que el Partido Popular defendía cuando se encontraba en la oposición, antes de las elecciones municipales de 2023, y, según ha relatado, "tras tres años de gobierno del Partido Popular del señor Mazarías, se sigue sin cumplir con este compromiso, pese a que se trata de una cuestión clave para la gestión del estacionamiento y de las infraestructuras asociadas en la ciudad".

Otero también ha recordado que, en la etapa anterior a ese mandato, cuando PP y Ciudadanos coincidían en la oposición municipal, ambos grupos reclamaban de manera conjunta actuaciones tanto en el parking de José Zorrilla como en la renovación del contrato de la ORA. Un frente común que, a juicio de Otero "no se ha traducido en hechos concretos ahora que el PP gobierna en solitario el Ayuntamiento de Segovia".