Cs urge a Igea a dejar el acta y advierte a otras plataformas que tendrían a un tránsfuga

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, ha pedido este viernes "contundentemente" al procurador de la formación liberal por la provincia de Valladolid, Francisco Igea, que deje su acta como parlamentario en las Cortes de Castilla y León por "coherencia" con lo que ha exigido él a otros integrantes del partido y por "moral y ética política".

Asimismo, ha trasladado un mensaje a las plataformas, organizaciones o partidos en los que trabaja Francisco Igea junto a otros exafiliados de Ciudadanos, como Edmundo Bal, para que exijan también al político vallisoletano que deje el acta como procurador en las Cortes de Castilla y León ya que de, lo contrario, estarían impulsadas por un "tránsfuga" algo que, a su juicio, resultaría "chocante".

"El partido le pide contundentemente algo que coherentemente tendría que hacer porque se lo ha pedido a todo el mundo", ha insistido Pérez-Nievas en declaraciones a los medios de comunicación en las puertas de las Cortes de Castilla y León donde Francisco Igea intervenía como representante del Grupo Mixto en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

De hecho, Igea ha abandonado por un momento esa Comisión y se le ha podido ver, siempre dentro del edificio de las Cortes, cerca del lugar en el que Pérez-Nievas, acompañado por la presidenta de Cs en Castilla y León, Gemma Villarroel, habían citado a los medios de comunicación para explicar los motivos que han derivado en el expediente de expulsión definitiva de Igea, de Bal y de otros excargos de Ciudadanos, un momento que, según ha ironizado, "parece que algunos estaban deseando" ya que tampoco van a recurrir esta decisión.

Cuando se materialice la expulsión definitiva de Ciudadanos --los expedientados tienen cinco días para recurrir desde la comunicación que se hizo el miércoles--, el partido comunicará la nueva circunstancia de manera formal a la Secretaría General de las Cortes de Castilla y León "para que consideren que está expulsado" y que Ciudadanos está reclamando el acta al procurador por Valladolid.

"No hay ningún tipo de persecución por la crítica", ha asegurado Pérez-Nievas quien, tras exclamar un "bastante hemos aguantado", ha aclarado que el expediente de expulsión a estas personas se inició "por dar pábulo" a una acusación de comisión de un delito por parte de personas concretas de Ciudadanos, como Adrián Vázquez y Patricia Guasp, a las que acusaron de apropiarse del dinero del partido --6 o 7 millones de euros-- para sus campañas particulares.

"Se han hecho actos públicos donde se ha acusado directamente de coger el dinero para pagar a sus amiguetes de Europa unas cañas, literal dicho por Edmundo Bal. Y eso retuiteado, amplificado y coreado por una persona como Francisco Igea. Por lo tanto, esa es la razón del

inicio del expediente", ha precisado el coordinador nacional de Cs que ha lamentado que ninguno de los expedientados se haya disculpado, "cuando menos", por una conducta "que tendrá, o no, consecuencias penales".

El coordinador nacional de Ciudadanos ha asegurado también que el partido ha tratado de dar "una segunda oportunidad" a los expedientados, entre ellos Francisco Igea, al que ha reprochado que se haya creído "imbuido de una especie de halo que le permite ir al margen de todo el partido" cuando, según ha recordado al actual procurador, logró un escaño en las Cortes en una campaña costeada por el partido que hizo un "desembarco importante" en la provincia "para que Ciudadanos mantuviera representación".

"Nosotros le decimos, lo has obtenido gracias a los fondos, al

recurso, al esfuerzo de todo un partido político que te sigue, que está vivo, que aquí le está diciendo que no quiere que lo represente. Por lo tanto, es lo que tiene que hacer, entregar el acta, ser coherente y demostrar a la sociedad que tiene algo de ética, si es que la tiene

con él, porque está aquí mismo a cien metros de nosotros", ha añadido el coordinador nacional de Cs que ha acusado a Igea de haber "funcionado siempre al margen de la dirección" y de decir "una cosa y la contraria".

El coordinador nacional de Ciudadanos ha reconocido que el partido ha tenido "excesiva paciencia" con Igea, a pesar de haber "trabajado por libre", y ha asegurado que no se van a dar por vencidos mientras haya legislatura por lo que reclamarán "permanentemente" la entrega del acta "porque estará usurpando una posición que pertenece a un partido político que le ha dado todo".

Pérez-Nievas ha admitido también que si el procurador no entrega el acta no supondrá un roto económico para las arcas de Ciudadanos y, preguntado por los posibles sustitutos de Igea como procuradores, ya que el número dos de la lista, Miguel Ángel González, trabaja como asesor en la Consejería de la Presidencia, del PP, ha aclarado que es un problema que se resolvería en su momento hablando con quien tengan que hablar, pero ha ironizado sobre que Igea pretenda hacer "un último servicio" a Cs para que evitar que coja el acta una persona que ya no pertenece a Cs.

"Eso ya es un problema de Ciudadanos, partido al que él deliberadamente no quiere pertenecer. Por lo tanto, nosotros ya lo resolveremos. Hay personas que en este momento han podido no estar en

Ciudadanos, pero que sí tienen voluntad de volver a participar y tienen la oportunidad de coger el acta. Evidente se hablará con todos", ha explicado el coordinación que ha pedido a Igea que deje a la Dirección del partido resolver sus problemas tranquilamente.

Por su parte, Gemma Villarroel ha calificado de "totalmente comprensible" el expediente de expulsión de Igea a quien ha acusado de haber incumplido sistemáticamente los estatutos del partido. "Hemos tenido muchísima paciencia y aguantado como el que más", ha aseverado la presidenta de Cs en Castilla y León que ha lamentado el "daño" que ha supuesto la "constante crítica" del vallisoletano.

"Me parece indigno que no se haya ido él y que se le tenga que abrir un expediente de expulsión", ha añadido Villarroel que ha recordado que Igea es cofundador de una plataforma cien por cien política y que pertenece también a una tercera plataforma, y ha considerado un " sinsentido", una "broma" y un "circo" que proteste por el expediente de expulsión "cuando lo lógico y lo normal, lo razonable sería que él se hubiera ido ya por lo menos al crearse o pertenecer como cofundador a esta plataforma".