El CSIC recopila en un libro cuatro décadas de investigación sobre el paisaje minero romano de Las Médulas (León) - CSIC

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado este sábado en la Casa del Parque de Las Médulas el libro Las Médulas y su red hidráulica, una obra colectiva editada por F. Javier Sánchez-Palencia y Almudena Orejas que recopila los principales resultados de las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas sobre uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes del mundo romano.

La presentación ha contado con la participación de los dos editores y del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón Fernández.

La publicación, editada dentro de la colección Anejos de Archivo Español de Arqueología de Editorial CSIC, centra su atención en Las Médulas, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, y especialmente en la extensa red hidráulica construida por Roma para explotar el yacimiento aurífero.

El libro analiza cómo la utilización de la fuerza del agua permitió desarrollar una de las mayores explotaciones mineras de la antigüedad y modelar un paisaje cultural excepcional cuya huella permanece visible en el territorio casi 2000 años después.

A lo largo de once capítulos, los autores abordan aspectos fundamentales de la minería romana en el noroeste peninsular, desde las labores de prospección y los sectores de explotación hasta los canales, depósitos y sistemas técnicos utilizados para extraer el oro.

La obra también recoge la evacuación y acumulación de estériles, las transformaciones del territorio y la evolución paleoambiental asociada a la actividad minera, ofreciendo una visión integral de la evolución de esta zona arqueológica.