CSIF alerta de las altas temperaturas en las aulas durante las oposiciones de Secundaria

CSIF CyL alerta de las altas temperaturas durante las oposiciones de Secundaria y pide mejorar las condiciones en las aulas - CSIF CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León ha alertado de las altas temperaturas que tribunales y opositores han sufrido este sábado, durante las pruebas que se han celebrado para las 970 plazas de Secundaria y otros cuerpos de 31 especialidades en las nueve provincias de la Comunidad, a las que se suman 25 plazas para la especialidad de inglés de la EOI y once de piano de Conservatorio.

El sindicato ha pedido mejorar estas condiciones y ha lamentado, en un comunicado recogido por Europa Press, que los centros educativos no estén "preparados para las altas temperaturas".

En este sentido, ha recordado sus reclamaciones para que se adapten a la normativa y cumplan con el Real Decreto 486/1997, sobre lugares de trabajo, que establece para trabajos sedentarios propios de aulas unas temperaturas orientativas de 17 a 27 grados centígrados.

Por otra parte, CSIF ha indicado que ya denunció, cuando fueron convocadas el 5 de enero de este año, que ese número de plazas era "claramente insuficiente" para afrontar una tasa de interinidad que alcanza cifras de más del 30 por ciento en el Cuerpo de Secundaria, un número que se sitúa "muy lejos" del ocho por ciento que ha exigido Europa.

Asimismo, ha recordado que esta oposición se desarrolla a lo largo de un mes, desde finales de junio a mediados de julio, en el que los opositores, una vez realizadas las pruebas de los temas y prácticas, acuden a la lectura de su prueba ante los tribunales.

En caso de superar dicha prueba, pasan a una siguiente fase en la que deben demostrar su actitud pedagógica en un examen oral ante los cinco miembros del tribunal. Tras la publicación de las notas de ambas pruebas termina la fase de oposición y, a continuación, los aprobados pasarán a la fase de concurso que dirimirá si el opositor tiene plaza y su posición entre los futuros funcionarios en prácticas.

Por ello, CSIF ha exigido al Ministerio y a la Consejería de Educación que el proceso de oposición sea "transparente, claro y verdaderamente eficaz", que garantice "los principios de igualdad, mérito y capacidad" y permitan cubrir todas las plazas necesarias.

El sindicato ha indicado que el Ministerio se ha comprometido a modificar el Real Decreto de acceso a la función docente, que data del 2007, pero todavía no ha convocado ninguna reunión específica para abordar esa reforma. "No es aceptable que aspirantes que no superan un proceso de concurso-oposición acaben después trabajando como interinos por las necesidades del sistema, una contradicción que evidencia la mala planificación", ha recalcado CSIF

A esta oposición se han apuntado 13.873 personas en Secundaria, 261 a las plazas de la EOI y 184 a las de Conservatorio, lo cual ha supuesto movilizar a 910 docentes para los 182 tribunales necesarios, y CSIF ha considerado que las instituciones deben mejorar sus condiciones. "El esfuerzo y la responsabilidad de estos docentes apenas son recompensados por la Administración, que obliga a realizar jornadas maratonianas y cuyas remuneraciones en ocasiones tardan meses en abonarse, como ha sucedido en el caso de oposiciones pasadas", ha aseverado la organización sindical.