CSIF alerta de la brecha entre la calidad educativa de CyL y las condiciones de sus docentes

Benjamín Castro (i), Mario Gutiérrez, Miguel Borra, Isabel Madruga y Agustín Blázquez. - CSIF

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 120 delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de las nueve provincias han analizado este jueves en Ávila la situación de la Educación en la Comunidad, en una jornada autonómica donde han alertado sobre la "brecha" entre la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado de la Comunidad.

Durante el encuentro, el sindicato ha negado que las reivindicaciones docentes estén atendidas, en contra de lo declarado por la consejera del área, María Pardo, y ha situado entre sus prioridades "la equiparación salarial con los territorios de retribuciones más altas".

El responsable nacional del sector de Educación en CSIF, Mario Gutiérrez, ha advertido de que el nuevo informe 'Panorama de la Educación 2026' de la OCDE confirma los diagnósticos del sindicato respecto a la "elevada precariedad, el estrés burocrático, las aulas sobrecargadas y el déficit de inversión".

En este sentido, ha detallado que Castilla y León registra un récord de 7.834 plazas temporales, con una tasa de interinidad docente del 34,5 por ciento.

Ante este escenario y los resultados del último informe PISA, Gutiérrez ha insistido en la "urgente necesidad" de reformular el sistema mediante un Pacto de Estado por la Educación que garantice "la estabilidad normativa, incremente la inversión, reduzca las ratios y establezca un Estatuto Docente".

Por su parte, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha subrayado la reclamación al Gobierno central para que recupere íntegramente las pagas extraordinarias recortadas en 2010 en los Presupuestos Generales del Estado para 2027, al tiempo que ha explicado las gestiones internacionales iniciadas en Bruselas para denunciar el deterioro de Muface.

En el ámbito autonómico, la organización ha reclamado una negociación "específica" sobre retribuciones, la eliminación de la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional, y la aceleración del preacuerdo sobre tutorías y reducción de jornada para mayores de 55 años, cuya firma se ha fijado para el 9 de octubre.

Asimismo, la presidenta autonómica del sector, Isabel Madruga, ha exigido convocar la Mesa Sectorial para tratar la oferta de 1.000 plazas de catedráticos de Secundaria y negociar un plan de vivienda y movilidad para el profesorado.