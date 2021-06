CSIF avisa de que "defensores" del investigado en el Hospital de Medina tratan de intimidar a sus denunciantes

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical e Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que el compañerismo y la convivencia se está viendo afectadas en algunos servicios del Hospital de Medina del Campo, donde "un grupo de defensores del traumatólogo acusado por tocamientos a pacientes lleva días intentando intimidar a los 26 compañeros que denunciaron los hechos por escrito al gerente del Área de Salud Este de Valladolid".

"Tras aparecer en la prensa, el pasado 8 de junio, el documento de denuncia firmado por los 26 trabajadores --en el que no se pueden identificar los nombres--, un grupo de 'defensores' del médico denunciado les acusa de cobardes, acusadores y seudoanónimos. No tiene sentido, es contradictorio", ha afirmado CSIF en un comunicado remitido a Europa Press en el que también lamenta que "parece mentira que un tema tan sensible se esté convirtiendo en un circo mediático".

La Central Sindical también ha pedido que la investigación sea "ágil pero minuciosa, para llegar hasta las últimas consecuencias y responsabilidades" y ha recordado al personal del hospital, y a cualquier persona cercana al caso, que "lo más razonable y prudente es dejar actuar a la Justicia para esclarecer todo lo ocurrido, a la vez que asegura que determinadas formas de proceder rozan la amenaza y se corresponden a comportamientos poco maduros que interfieren en la investigación".

Además, añade el comunicado, "la difusión del escrito firmado por los 26 trabajadores y los posicionamientos públicos sobre el asunto, solo propician el enfrentamiento entre los profesionales del ámbito hospitalario" y remarca que se trata de un asunto "muy serio, por lo que los profesionales sanitarios tienen que saber estar a la altura, y dar ejemplo a toda la sociedad, que está muy pendiente de lo ocurrido".

De igual modo, CSIF indica que, "si se demuestra que los hechos ocurrieron tal y como se ha denunciado, los trabajadores firmantes del documento habrían actuado con responsabilidad y lógica, y dando ejemplo a los que no se hubieran atrevido a denunciar".

Por ello, la organización sindical anima tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios sanitarios, a denunciar cualquier comportamiento que conlleve posibles acosos o abusos de género o de poder: "Así es como se lo trasmitimos a los trabajadores de cualquier sector, y así es como debemos educar a los menores para evitar que determinadas conductas y comportamientos se cronifiquen y normalicen".

"Tampoco está siendo está situación nada beneficiosa para la propia institución hospitalaria. La imagen que se está dando a los ciudadanos sobre el funcionamiento de un centro sanitario es realmente penosa, y no genera más que desconfianza en los usuarios, es un desprestigio para la sanidad pública de Castilla y León", ha zanjado CSIF.