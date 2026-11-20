VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la exclusión de "cientos de puestos vacantes", entre ellos la totalidad de las plazas de 28 categorías profesionales, por parte de la Junta en la resolución definitiva del concurso de traslados abierto y permanente publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), una decisión "que dificulta la conciliación y la reagrupación familiar".

Según ha informado el sindicato independiente en un comunicado recogido por Europa Press, el Gobierno autonómico ha desoído las alegaciones formuladas tanto por CSIF como por los trabajadores afectados y ha mantenido fuera del concurso numerosos puestos vacantes "al ampararse en procesos selectivos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se encuentran próximos a finalizar".

De este modo, la Administración autonómica ha bloqueado la totalidad de los puestos de trabajo pertenecientes a 28 categorías profesionales, como Ayudante Técnico Educativo, Celador de Medio Ambiente, Fisioterapeuta o Técnico en Gestión Informática, lo que para la organización sindical supone "un nuevo golpe al derecho a la movilidad del personal laboral fijo", que ve reducidas "de forma artificial sus posibilidades de acceder a destinos más próximos a su domicilio, entorno familiar o localidades donde desarrollan su proyecto de vida".

CSIF ha advertido de que detrás de esta medida "no hay simples números ni plazas administrativas, sino personas que llevan años a la espera de una oportunidad para trabajar más cerca de casa, ver a diario a sus hijos o dejar de recorrer cientos de kilómetros cada semana".

"La Junta les está diciendo que sigan esperando mientras mantiene vacantes puestos que legalmente deberían formar parte del concurso", ha reprochado el sindicato.

Por ello, el sindicato ha anunciado que estudiará "todas las acciones sindicales y jurídicas procedentes para impedir este perjuicio a los derechos del personal laboral, sin descartar ninguna vía de actuación en defensa de los afectados", y ha exigido a la Junta que rectifique "esta política restrictiva, garantice la inclusión de todas las vacantes que legalmente deban ofertarse y respete el derecho a la movilidad de los empleados públicos".