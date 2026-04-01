CSIF insta a todos los ayuntamientos de Castilla y León a que apliquen las 35 horas

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a todos los ayuntamientos y entidades locales de Castilla y León a que activen las negociaciones y medidas necesarias para regular formalmente y aplicar la jornada de 35 horas semanales a sus trabajadores.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que aunque buena parte de ellos sí respetan ya esa jornada, todavía quedan numerosos municipios intermedios y pequeños, o León y Soria entre los ayuntamientos capitalinos, que no la tienen implantadas.

CSIF ha recordado que la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local establece en su artículo 94 que "la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado".

A este respecto, ha apuntado que el reciente acuerdo logrado por CSIF para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) genera el efecto jurídico que exige que la jornada en el ámbito local no supere en cómputo anual la de la AGE, que actúa como techo máximo.

Pero como la nueva jornada laboral no se aplica que manera automática, si los responsables políticos municipales no la llevan a cabo, ha asegurado que les "tocará" a los representantes sindicales "reclamarla y exigirla".

En esta línea, CSIF ha añadido que en diputaciones, ayuntamientos y otras entidades u organismos locales se están trabajando las 35 horas semanales de hecho, "pero lo suyo es dejarlo regulado".

El sindicato ha afirmado que su interlocución ha sido "fundamental" para lograr el acuerdo sobre la Administración General del Estado que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que se logró desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la ejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado el pasado mes de noviembre. En el ámbito autonómico de los empleados de la Junta de Castilla y León, también se acordó y ya se está aplicando, ha añadido CSIF.