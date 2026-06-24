CSIF pide el cierre temporal del Edificio de Usos Múltiples de la plaza del Milenio de Valladolid por el calor

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido el cierre temporal del Edificio de Usos Múltiples de la plaza del Milenio de Valladolid debido a las "elevadas temperaturas" en el interior que derivan en que no se cumplan las "condiciones míimas de seguridad y salud para trabajar".

El sindicato ha reclamado el cierre temporal de las instalaciones, la reubicación de los servicios que presta, de la Junta y el Estado, en otras dependencias y la autorización del teletrabajo para aquellos empleados públicos que no puedan ser trasladados, según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

CSIF ha presentado una denuncia por estas condiciones de trabajo tanto a la Inspección de Trabajo como a la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León, después de que delegados de prevención de riesgos laborales realizaran el pasado 19 de junio una inspección en el edificio, tras recibir "numerosas quejas" de trabajadores por "el inexistente funcionamiento del sistema de climatización".

Durante la visita, llevaron a cabo diversas mediciones con termohigrómetro en distintas plantas y despachos, un proceso en el que registraron temperaturas de entre 28 y 31 grados centígrados en las oficinas, pese a que la temperatura exterior en ese momento era de 29 grados.

Según ha indicado el sindicato, estos datos confirman las conclusiones de un detallado informe de una visita realizada el 1 de junio por técnicos de prevención de la Junta de Castilla y León, que ya habían detectado que las temperaturas en todos los despachos eran superiores a los límites establecidos por el Real Decreto 486/1997, que fija para los trabajos de oficina un rango térmico de entre 17 y 27 grados.

CSIF considera "especialmente grave" que la situación se produzca en un edificio que alberga servicios de atención al ciudadano y dependencias, tanto de la Junta de Castilla y León como de la Administración General del Estado.

Entre las de la Junta, se encuentran la Dirección Provincial de Educación o los Servicios Territoriales de Movilidad e Industria; y entre las del Estado, la Gerencia Territorial de Justicia, Carreteras, Servicio Público de Empleo, Telecomunicaciones o la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "que son perfectos conocedores de la normativa y ahora también sufridores de su incumplimiento".

CSIF ha apuntado que la Administración conocía desde el pasado año las "deficiencias existentes" en el sistema de refrigeración y ha lamentado que una de las máquinas de climatización llevaba tiempo averiada y la otra funcionaba con un rendimiento inferior al 50 por ciento, "insuficiente para atender las necesidades del inmueble".

NUEVO CONTRATO PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS

Aunque recientemente se ha adjudicado un contrato para la reparación de los equipos, para el sindicato independiente "no está claro que se lleve a buen término", pues la empresa que realizaba el mantenimiento habitual no se ha presentado a la licitación y el adjudicatario final ha presentado una oferta 8.000 euros más baja que la del resto de licitadores. Además, la maquinaria tiene una antigüedad que ronda los 20 años, con lo que "existen serias dudas", ha advertido CSIF.

Asimismo, ha señalado que el martes 23 de junio se volvió a poner en marcha el sistema de climatización, "con un resultado muy deficiente para mantener la temperatura dentro del rango legal a partir de las 12 de la mañana, un parche, al fin y al cabo, para intentar justificar la falta de una maquinaria de climatización nueva".

"La salud de los trabajadores no puede quedar supeditada a la falta de previsión de la Administración", ha remarcado, para reclamar una actuación "urgente para evitar que la situación se agrave durante los meses de verano".

Además, ha relacionado la situación con el hecho de que el edificio, al ser compartido por dos administraciones, tiene periodos alternos en los que cada administración se hace cargo de los gastos del mismo.

Y es que, CSIF ve "posible" que "la Junta de Castilla y León, ante el próximo cambio de responsabilidades que se tiene que efectuar en octubre, haya demorado la renovación de los equipos de climatización para que afronte este gasto la Administración del Estado".

Por último, la organización sindical ha avisado de que las elevadas temperaturas pueden generar "posibles incidencias" en los equipos informáticos, "que pueden sufrir fallos o apagados automáticos cuando la temperatura ambiental supera los 30 grados".