CSIF pide a la Junta que fomente la matriculación en centros educativos públicos por "ser garantía de calidad"

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Consejería de Educación que fomente la matriculación en la red de centros educativos públicos por ser estos "garantía de calidad" al contar con los "mejores profesionales que han sido seleccionados después de unas duras pruebas de admisión".

CSIF ha hecho esta petición en el marco de la campaña de apoyo a la matriculación en los centros públicos debido a que considera estos "un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria, en todos los territorios de la Comunidad".

El sindicato independiente ha señalado que los estándares de calidad de los centros públicos "han quedado demostrados en todos los informes internacionales y pruebas de acceso a la Universidad", pese a que sobre ellos "recae casi todo el esfuerzo de sacar adelante al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

Una circunstancia "que no impide que sea el mejor lugar para garantizar el éxito educativo, gracias a la labor de toda la comunidad escolar y, especialmente, de un profesorado vocacional y comprometido", ha subrayado, para poner en valor que estos centros son también espacios de "libertad y neutralidad ideológica, para construir una ciudadanía crítica y competente".

Otro "punto a favor" de los colegios públicos, según el sindicato, es que "permiten conciliar mejor y más fácilmente la vida familiar gracias a los variados servicios que ofrecen, como comedor escolar, programas madrugadores o transporte escolar, entre otros".

"La educación pública es la que mejor se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes, ofreciendo la más extensa y variada red de oferta educativa, con toda clase de enseñanzas y programas educativos", ha aseverado, para reivindicar también la educación pública como la única presente en el medio rural de Castilla y León, lo que "contribuye a paliar las desigualdades sociales y territoriales en estos espacios tan castigados por la despoblación".

Por todo ello, ha exigido a la Junta que fomente la matriculación en estos centros y ha criticado que el periodo de inscripción estipulado por la Administración educativa coincida "en buena medida" con el periodo vacacional de Semana Santa.

CALENDARIO

Así, ha recordado que el proceso de presentación de solicitudes para el curso 2026/2027 empieza el 17 de marzo de 2026 e irá hasta el 8 de abril.

Posteriormente, los centros docentes publicarán el 12 de mayo la puntuación del baremo provisional, con un plazo a las familias para las reclamaciones del 15 al 21, mientras que el sorteo será el 29 de mayo.

Finalmente, el último paso del proceso ordinario será el 24 de junio, cuando se hagan públicos los listados de adjudicación de plazas.

La matriculación tendrá lugar del 24 al 30 de junio, ambos inclusive, para la escolarización en Educación Infantil y Educación Primaria, y para Educación Secundaria el proceso se alarga hasta el 10 de julio.

Asimismo, el proceso extraordinario de admisión se iniciará el 13 de julio y terminará el 8 de agosto. Por último, el 4 de septiembre se publicarán los listados de adjudicación de las plazas escolares extraordinarias.