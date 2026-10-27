CSIF pide medidas a la nueva consejera de Educación ante el deterioro laboral y la tensión en las aulas

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación por los cambios al frente de la Consejería de Educación y ha reclamado formalmente a la nueva titular del departamento, María del Valle Ares González, una serie de actuaciones urgentes para frenar el deterioro progresivo de las condiciones laborales del profesorado y el empeoramiento de la convivencia escolar.

La organización sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, confía en que la responsable autonómica dé continuidad al proceso de diálogo en curso sin dilatar las mejoras reivindicadas y ha demandado dotación presupuestaria real y compromiso efectivo para materializarlas.

En este sentido, el sindicato ha alertado del notable incremento de la conflictividad en las aulas registrado en el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León, marco en el que las incidencias globales alcanzaron las 15.862 en el curso 2025-2026, con 9.320 situaciones de conflicto y agresión entre alumnado y docentes.

ACOSO ESCOLAR

Asimismo, en Valladolid los expedientes por presunto acoso ascendieron a 259 casos en dicho periodo escolar frente a los 113 del curso 2023-2024, lo que ha llevado a la central a censurar la inactividad del Observatorio autonómico desde febrero de 2024 y a exigir protocolos ágiles provistos de amparo jurídico e institucional para el personal docente.

A estos problemas de convivencia se ha sumado la elevada tasa de interinidad en el sistema autonómico, donde el curso 2026-2027 ha arrancado con 7.834 vacantes asignadas a interinos--la cifra más alta registrada desde 2011, con una subida del 92,8 por ciento respecto a esa serie--, de las cuales el 38 por ciento corresponde a jornadas parciales.

CSIF, que ha contabilizado 1.210 adjudicaciones en la provincia de Valladolid, ha reclamado transparencia en las sustituciones telemáticas, la ejecución inmediata de 1.000 plazas de catedráticos de la oferta pública de 2025 y un modelo selectivo realista que evite plazas desiertas.

Por su parte, la presidenta de CSIF Educación Castilla y León, Isabel Madruga, ha solicitado mediante escrito la constitución de una mesa técnica específica orientada a diseñar un plan autonómico de vivienda y movilidad docente. Dicha iniciativa pretende combatir la emergencia habitacional que sufren los profesionales destinados lejos de su residencia y que provoca renuncias por el coste del alquiler, para lo cual la organización ha reclamado cupos de vivienda pública en zonas tensionadas y rurales, ayudas directas, actualización de dietas y kilometraje, así como mayores coberturas en los desplazamientos por trabajo.

Por último, la central sindical ha insistido en que el rendimiento académico de la Comunidad responde a la labor de los docentes, por lo que considera ineludible acometer la equiparación salarial con las comunidades mejor remuneradas y eliminar la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional.

Pese a valorar el acuerdo del pasado 9 de octubre relativo a tutorías y reducción lectiva para mayores de 55 años, CSIF ha avisado de que no supone una meta definitiva y ha instado a la consejera a reunir la comisión de seguimiento del pacto de 2025, reducir la burocracia, climatizar las aulas e instaurar una carrera específica para Maestros.