CSIF pide reforzar la autoridad docente ante el aumento de incidencias en Castilla y León

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Educación un refuerzo en la autoridad del profesorado, la atención a la diversidad, la reducción de las ratios y un mayor apoyo jurídico para los docentes. El sindicato independiente ha realizado estas peticiones con el objetivo de frenar el incremento de los problemas de convivencia en los centros escolares de la Comunidad.

Estas demandas se han presentado durante la reunión del pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León, que ha vuelto a reunirse tras más de dos años sin actividad. En dicho encuentro, la Consejería de Educación ha expuesto el informe correspondiente a los tres últimos cursos académicos. Por su parte, la Administración autonómica ha subrayado la valoración de los datos regionales en comparación con la media nacional.

Desde el sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press,han expresado su preocupación debido a que las incidencias de convivencia han continuado en ascenso durante el trienio analizado. En el curso 2023-2024 se registraron 14.582 casos, mientras que en el periodo 2024-2025 alcanzaron los 15.044. Finalmente, en el curso 2025-2026 la cifra ha escalado hasta las 15.862 incidencias, lo que afecta al 4,54% del total del alumnado.

Asimismo, las alteraciones en la relación directa entre docentes y alumnos han experimentado un repunte, al pasar del 13,78% al 16% en el último año analizado, incluyendo situaciones de agresión. Del mismo modo, las conductas disruptivas en el aula han sobrepasado los 37.000 episodios. En contraste con estos incrementos, han descendido los robos, los daños materiales y las falsificaciones de firmas.

Ante esta situación, concentrada especialmente en los últimos cursos de Educación Infantil y primeros de la ESO, la organización sindical ha insistido en dotar al profesorado de herramientas suficientes y el respaldo de la administración. Asimismo, ha solicitado la regulación y simplificación de los protocolos de actuación frente a posibles indicios de acoso escolar, ciberacoso y cualquier otra clase de violencia.