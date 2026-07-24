CSIF reclama "diálogo" a Quiñones y pide que "despeje las dudas" sobre el peso de la universidad en su Consejería

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "no ha despejado las dudas" sobre el papel que tendrá la universidad en su Departamento durante la legislatura y le ha reclamado la apertura de un espacio de diálogo con los representantes del ámbito universitario para alcanzar acuerdos sobre los principales retos del sistema.

El sindicato ha criticado que el consejero no hiciera "ni una sola mención" al Personal Docente e Investigador (PDI) ni al Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios (PTGAS) durante su reciente comparecencia en las Cortes para exponer las líneas programáticas de su departamento.

A su juicio, resulta "inquietante" que la única referencia a la universidad fuera su acercamiento al tejido empresarial, lo que considera una "especie de privatización del modelo público", frente a la necesidad de resolver los problemas de financiación y mejorar las condiciones laborales del personal.

CSIF ha recordado que las competencias universitarias se han integrado en una nueva Consejería, separadas de Educación, una nueva etapa que, a su entender, debería servir para alcanzar un consenso que aporte estabilidad al sistema universitario y refuerce el papel de las universidades públicas de Castilla y León.

Sin embargo, considera que la comparecencia del consejero "ha traído más nubarrones que certezas" al priorizar, en su opinión, la formación de trabajadores para el mercado laboral frente al fortalecimiento del sistema público universitario.

Entre las principales reivindicaciones, el sindicato ha incidido en la necesidad de garantizar una financiación plurianual para las universidades públicas que permita planificar inversiones y hacer frente a la situación de infrafinanciación y, en algunos casos, de falta de liquidez.

Asimismo, ha reclamado un incremento de 50 millones de euros anuales entre 2026 y 2028 para alcanzar una financiación equivalente al uno por ciento del PIB de Castilla y León, además de mejorar las condiciones retributivas y laborales de las plantillas como medida para retener el talento.

CSIF también ha reclamado un plan de rejuvenecimiento de las plantillas, el impulso de los convenios colectivos del PDI laboral y del PTGAS laboral, el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) mediante la actualización de la normativa autonómica sobre profesorado y retribuciones, la homogeneización de la carrera horizontal del PTGAS con la existente en la Junta, la autorización del pago del premio de jubilación del PTGAS funcionario y la estabilización de los profesores ayudantes del Programa María Goyri, al tiempo que ha instado a Suárez-Quiñones a iniciar "un diálogo constructivo y sincero" para alcanzar consensos "cuanto antes".