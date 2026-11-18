VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a PP y VOX que este jueves, 19 de noviembre, rectifiquen y permitan que la Mesa de las Cortes desbloquee la tramitación de la proposición de ley de agentes medioambientales.

El Gobierno autonómico vetó la iniciativa el 17 de septiembre y la Mesa impidió su debate el 2 de octubre mediante veto presupuestario, recuerda la central a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Ante esta situación, y después de la "gravedad" de los incendios forestales sufridos en Castilla y León y la "urgente" necesidad de reforzar la protección del medio natural, UPL-Soria ¡YA! presentó una solicitud de reconsideración que la Mesa resolverá mañana, y que puede permitir que la proposición de ley continúe su tramitación.

La Junta intentó justificar el veto, explica CSIF, porque el coste "sería de más de once millones al año", al basarse "en situaciones hipotéticas, gastos que ya cuentan con financiación y medidas que, en cualquier caso, no podrían ponerse en marcha de forma inmediata".

Sin embargo, los servicios jurídicos de la propia Cámara habían concluido que el veto "no estaba suficientemente justificado y que la proposición debía continuar su tramitación", subraya el sindicato independiente.

CSIF ha advertido de que el veto presupuestario es una "facultad excepcional, limitada a las iniciativas que supongan un incremento de los créditos o una disminución de los ingresos del presupuesto en vigor".

Por ello, ha apuntado que impedir el debate parlamentario en estas circunstancias "podría afectar al derecho de los procuradores a ejercer sus funciones representativas que les reconoce el artículo 23 de la Constitución".

CSIF ha avisado de que, si se mantiene el bloqueo, estudiará "todas las vías legales a su alcance para defender las garantías del procedimiento parlamentario y los derechos de representación política que considera afectados".