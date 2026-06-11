CSIF recoge 50.000 firmas de apoyo a la ley de enfermería escolar en CyL y pide en Palencia que se apruebe

Enrique Ruiz e Isabel Madruga en la `Jornada sobre implantación de enfermería escolar en Castilla y León’ - EUROPA PRESS

PALENCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente CSIF ha confirmado en Palencia que cuenta con 50.000 firmas de apoyo a una ley de enfermería escolar en Castilla y León y que presentará los apoyos recabados a las Cortes para que se apruebe la consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó en mayo de 2025.

Durante la 'Jornada sobre implantación de enfermería escolar en Castilla y León', la presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, ha insistido en que el recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, tiene la ocasión de arrancar su nueva legislatura impulsando y propiciando la aprobación de una ley "importante, necesaria y muy demandada por toda la comunidad educativa" que garantice la presencia de profesionales de Enfermería en todos los centros escolares de la Comunidad.

Para Madruga, Fernández-Mañueco y su Ejecutivo deben responder "adecuadamente" a las más de 50.000 firmas que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recogido por las nueve provincias de la Comunidad que avalan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en mayo de 2025 por la organización sindical, y que cuenta con "todo el apoyo" de docentes y familias, el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, y numerosas asociaciones y colectivo de diversas enfermedades crónicas.

Por parte, el responsable del Consejo de colegios de enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha remarcado la necesidad de la implantación de la enfermería escolar como una necesidad del sistema educativo y sanitario.

En este sentido, ha explicado que aunque la figura del profesional de enfermería escolar no está reconocida ni regulada a nivel nacional en España (aunque sí existe alguna normativa autonómica), comunidades como Madrid o Andalucía cuentan con programas de esta asistencia sanitaria específica con coberturas del 70 y del 60por ciento, respectivamente, y en otras empiezan a extender el servicio.

"En Castilla y León, no existe ningún reconocimiento y regulación de la enfermera escolar, y apenas hay una treintena enfermeras en toda la Comunidad. Fuera de España, países como Reino Unido, Francia o Suecia cuentan con coberturas del 100 cien en los centros escolares", ha lamentado.

Para el responsable del Consejo de colegios profesionales, la comparativa resulta más llamativa si se tiene en cuenta el número de alumnos por enfermera que, en Castilla y León, en el año 2023, era de 14.000 por sanitario, tremendamente alejada de los 500 en Reino Unido o los 600 en Francia; o lo 700 en Madrid u 800 en Andalucía.

En la jornada, una mesa redonda ha analizado el modelo de enfermería escolar que necesita Castilla y León; y CSIF ha recordado su propuesta para la implantación progresiva en todos los centros escolares de la Comunidad, "porque ningún centro ni alumno puede quedar excluido".

Desde CSIF afirman que la figura de la enfermera escolar es esencial para garantizar la seguridad de los alumnos y liberar a los docentes de una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados.

En este sentido, los ponentes han insistido en que la presencia de personal sanitario en colegios e institutos no solo protege la salud de los menores, sino que asegura que ninguno quede excluido de su derecho a la educación por motivos médicos, reduciendo el absentismo escolar y que "será un pilar clave beneficioso para el sistema sanitario que la Junta tiene que incorporar ya".

"Castilla y León no debe quedarse atrás, a la cola, en este asunto.

Reforzará el liderazgo de la calidad educativa de Castilla y León en España", subraya el sindicato independiente.

Con la próxima entrega de las firmas, las Cortes tendrán que votar si aprueba la consideración de la propuesta legislativa.

El siguiente paso del Ejecutivo autonómico es ponerse a trabajar en la redacción de la Ley de Enfermería Escolar, que luego tendrán que aprobar los grupos políticos.