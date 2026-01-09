CSIF y SPPM convocan una concentración el lunes de la Policía Local de Valladolid para exigir mejoras laborales

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y SPPM han convocado una concentración conjunta el próximo lunes, 12 de enero de 2026, a las 11.30 horas, en la Plaza Mayor de Valladolid, coincidiendo con la conmemoración del 200 aniversario de la Policía Municipal, para "exigir avances reales y efectivos" en las condiciones laborales de la plantilla.

La movilización pretende "visibilizar" unas reivindicaciones que afectan al conjunto de la plantilla y que, "pese a los compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento, continúan sin resolverse". Al finalizar la concentración, los sindicatos ofrecerán chocolate con churros a los asistentes, "como gesto de convivencia y unidad", detallan en un comunicado.

Desde CSIF y SPPM se subraya la importancia de una "participación masiva", al considerar este acto como "clave" para reforzar la posición sindical en la negociación y trasladar "un mensaje claro" a la Corporación municipal: "La Policía Municipal necesita soluciones estructurales, no medidas coyunturales".

Los sindicatos reconocen que, como consecuencia de las movilizaciones desarrolladas en los últimos meses, se han producido "algunos avances parciales, como pequeños pasos en la compensación de las restricciones vacacionales para 2025 o el esfuerzo por reducir el recurso al personal forzoso". Sin embargo, consideran que estas medidas "son claramente insuficientes y no abordan el fondo del problema".

"Los avances logrados hasta ahora son mínimos y no resuelven una situación que se arrastra desde hace años", señalan de forma conjunta CSIF y SPPM, que insisten en que la plantilla "continúa soportando la falta de descansos adecuados, con calendarios poco conciliadores y una disponibilidad no compensada adecuadamente".