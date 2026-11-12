CSIF ve "intolerable" que la Junta negocie condiciones laborales de facultativos de Sacyl al margen de la Mesa Sectorial

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha criticado la actuación y actitud "intolerable" de la Consejería de Sanidad, que ha alcanzado un acuerdo bilateral con el sindicato médico CESM sobre condiciones laborales y retributivas de los facultativos de Sacyl, al margen de la Mesa Sectorial de Sanidad.

La organización ha señalado que es "inaceptable" que la Junta establezca cauces de negociación "privilegiados" con una única organización sindical, cuando se abordan cuestiones relacionadas con la jornada laboral, las retribuciones, la carrera profesional o la cobertura de plazas de difícil provisión.

El sindicato independiente ha asegurado que defiende las mejoras laborales de los médicos, pero rechaza que estas se negocien mediante acuerdos particulares que puedan vulnerar los cauces de negociación colectiva y provocar agravios comparativos con el resto de los profesionales sanitarios.

"La sanidad pública no puede convertirse en un sistema de negociaciones a la carta, en el que la Junta decide con quién negocia y a qué colectivos reconoce mejoras laborales, mientras mantiene pendientes las reivindicaciones del resto de los trabajadores", ha advertido CSIF.

Además, ha cuestionado la creación de una Mesa Técnica sobre la Profesión Médica si esta acaba convirtiéndose en un órgano paralelo que sustituya las competencias de la Mesa Sectorial.