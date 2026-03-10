El CSS La Fuencisla de la Diputación de Segovia, laboratorio del futuro sistema de evaluación de la dependencia

El presidente de la Diputación de Segovia y diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente, durante la inauguración de las jornadas de trabajo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

El Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, dependiente de la Diputación de Segovia ha acogido una reunión de técnicos de las 17 comunidades autónomas para estudiar el futuro sistema nacional de evaluación de la dependencia, cuya primera aplicación piloto será el propio CSS La Fuencisla.

El centro acoge el segundo encuentro técnico impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para desarrollar un sistema común para toda España de medición de la calidad en la atención a las personas en situación de dependencia.

La reunión de dos días reúne en el centro segoviano a representantes y altos cargos de los servicios sociales de las 17 comunidades autónomas en un encuentro que forma parte de un proyecto más amplio, en el que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), junto al SIIS Centro de Documentación y Estudios, trabajan para construir una herramienta compartida que permita evaluar la calidad del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, conocido como SAAD.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, que también es diputado de Servicios Sociales, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha aprovechado para recordar la filosofía que guía la atención en los centros provinciales, que ha definido como "un modelo centrado en la persona, que pone por delante su autonomía, su historia de vida y sus preferencias individuales".

De Vicente ha animado a los asistentes a comprobar en primera persona, durante su estancia en el centro, cómo se lleva a la práctica ese enfoque.

La delegación del Imserso está encabezada por la subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación, Esther Pérez de Vargas, y por el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea.

El programa de trabajo previsto para estas dos jornadas combina el análisis del marco normativo de calidad en Castilla y León con conversaciones directas con profesionales y con personas que residen en las distintas unidades de convivencia del centro.

Entre los temas que se abordarán figuran la toma de decisiones de los residentes, su conexión con la comunidad y la importancia de entender el espacio donde viven como un hogar. También están previstas dinámicas de grupo con el equipo profesional del centro.

Uno de los objetivos centrales que el Ministerio ha fijado para el futuro sistema de evaluación es el de construir un marco de referencia que oriente los cuidados desde la perspectiva de los derechos humanos, la atención personalizada y el vínculo con el entorno comunitario.

Para la directora del CSS La Fuencisla, Cristina Vicente, el encuentro es "una oportunidad para dar continuidad al proceso de contraste técnico y construcción compartida del modelo" del centro, poniendo en común su experiencia en gestión de la calidad.

El papel de La Fuencisla en este proyecto es el de sede del encuentro y centro piloto para participar en la fase de aplicación experimental, prevista a partir de septiembre. En esa etapa se comprobará si tanto el manual de estándares de calidad como el de criterios de evaluación son claros, completos y realmente aplicables en el día a día. El objetivo es garantizar que el sistema que se diseñe no quede solo sobre el papel, sino que funcione en la práctica.

Este encuentro en Segovia se enmarca en la segunda fase del proyecto, dedicada al establecimiento del marco de referencia de calidad, y específicamente dentro de lo que se ha denominado 'el espacio de aprendizaje abierto', donde los participantes intercambian experiencias y conocimiento entre comunidades.