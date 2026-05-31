La cuarta edición de Dulcería, de Alimentos de Valladolid, concluye con más de 3.500 visitantes

Feria Dulcería, en el Espacio La Granja. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Feria Dulcería, organizado por Alimentos de Valladolid y en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería, ha cerrado este mediodía sus puertas alcanzando la cifra de 3.523 visitantes que se han acercado desde la tarde del pasado viernes al Espacio la Granja para disfrutar de la oferta de los 23 expositores que han participado en esta edición del certamen.

Esta cifra "consolida" el Espacio La Granja como "centro de referencia" para la promoción y venta de la industria agroalimentaria de la provincia a través de los diferentes certámenes que acoge a lo largo del año, Dulcería, Feria de Alimentos, Vallaqueso, Mercado de Navidad y Salón de la Miel.

Una vez más el sábado ha sido el día que más visitantes ha aportado al certamen, con 1.517 personas recorriendo los diferentes espacios de la Feria, según ha informado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La mañana de este domingo ha supuesto la visita de 1.219 personas, mientras la jornada inaugural del viernes por la tarde se saldó con 655 visitas.