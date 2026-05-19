Cuatro afectadas, entre ellas un bebé y dos menores, por intoxicación de gas en una vivienda en Burgos

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

BURGOS 19 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres de 5 meses, 5, 10 y 30 años han tenido que ser trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Burgos al resultar afectadas por intoxicación de gas en una vivienda de la capital burgalesa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos ocurrieron a las 20.16 horas del lunes 18 de mayo cuando se informó al 112 de un incidente en una vivienda situada en la calle Emperador, en Burgos capital, donde, solicitaron asistencia sanitaria para dos menores de 5 meses y de unos 10 años que estaban mareadas e indispuestas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil. Ya en el lugar, el personal sanitario solicitó la presencia de bomberos porque podría tratarse de un escape de gas, por lo que se pasó el aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Burgos y a las empresas suministradoras de gas.

Sacyl atendió finalmente a cuatro mujeres, de 5 meses, 5, 10 y 30 años, que fueron trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.