Cuatro bomberos y una anciana afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de Retortillo (Soria

SORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El humo del incendio en una vivienda de la localidad soriana de Retortillo de Soria ha afectado a cuatro bomberos y una anciana de 88 años, según los datos facilitados por ell Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 3:30 horas de este martes cuando se ha recibido un aviso en el 1-1-2 de Castilla y León en el que alerta de un incendio de vivienda situada en la calle Fuente número 35, en Retortillo de Soria.

Hasta el luegar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil Cos de Soria, Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias - Sacyl que atiende en el lugar a una mujer de 88 años por inhalación de humo.

En un principio, además de la anciana, se ha atendido a un bombero herido, de 41 años, por lo que ambos han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Soria.

Posteriormente, otros tres bomberos más, de 24, 25 y 31 años, se encuentran con malestar general y posiblemente afectados por inhalación de humo y se encuentran, una vez finalizada la intervención, en le Parque de Bomberos de San Esteban de Gormaz. Por ello, efectivos de Sacyl han trasladado a los tres bomberos en ambulancia de soporte vital hasta el Centro de Salud.