Cuatro charlas tituladas 'El conocimiento cura' acercarán en Salamanca ciencia y humanización a las personas con cáncer

Presentación de las jornadas con el presidente de la AECC Saalamanca, Ángel Losada (i), el Director Científico del CIC, Xosé Bustelo (c) y la concejala de Salud, Vega Villar (d). - CENTRO INTERNACIONAL DEL CÁNCER (CIC)

SALAMANCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Salamanca llevarán a cabo una nueva edición de 'El conocimiento cura', que constará de cuatro charlas distribuidas a lo largo del año 2026 con las que se pretende acercar a la ciudadanía tópicos relacionados con el cáncer que serán de interés para las personas con cáncer, sus familiares y la ciudadanía en general.

Estas charlas tendrán como conferenciantes a investigadores, oncólogos, otros profesionales del sector salud y pacientes y esta edición, como en la primera, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca.

Para darle una mayor visibilidad, las charlas tendrán lugar en el Centro Internacional del Español (Calle Zamora, 32) a las 19.00 horas, con asistencia libre y gratuita hasta que se complete el aforo, por lo que se recomienda reservar en el teléfono 900 100 036, han informado a Europa Press fuentes del CIC y la Aecc.

El nuevo ciclo de charlas está pensado para que la ciudadanía salmantina tenga acceso directo a los investigadores, oncólogos y otros profesionales relacionados con la promoción de la salud o la prestación de servicios destinados a personas con cáncer.

Estas charlas se han organizado para que, tras las mismas, pueda establecerse un coloquio con la audiencia para clarificar puntos específicos de las mismas o responder a preguntas realizadas por la propia audiencia.

La primera charla, que se impartirá el 19 de marzo, se titula 'En busca de tratamientos personalizados' y en ella participarán los investigadores Francisco Lorenzo-Martín y Marisol Soengas, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, respectivamente.

Marisol Soengas, paciente de cáncer de mama, dará en esta conferencia su visión tanto como investigadora y como paciente. En el coloquio que se realizará tras esta charla participarán también Rosario Vidal y Rebeca Lozano, dos oncólogas clínicas del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca.

SIGUIENTES CHARLAS

La segunda sesión, que se celebrará el 14 de mayo, se titula 'La humanización en el punto de mira'. En esta sesión, se buscará el autoconocimiento de los pacientes través de la expresión artística, la introspección y la participación de los pacientes. La tercera charla titulada 'Ante el cáncer, ¡Muévete!', que tendrá lugar el 17 de septiembre, se dará información sobre la importancia del ejercicio físico de las personas con cáncer tanto durante como tras el tratamiento oncológico.

Esta charla será impartida por la especialista en ejercicio oncológico y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, Soraya Casla.

Finalmente, el 19 de noviembre, se cerrará el ciclo de esta nueva edición de 'El Conocimiento Cura' con la intervención de César Rodríguez, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca. En su charla, titulada 'El viaje del paciente con cáncer: del diagnóstico a la curación', se dará información sobre todo el recorrido tiene a nivel clínico desde que se le diagnostica un cáncer hasta su curación.

Tanto el CIC como la AECC apuestan por la transmisión del conocimiento como pilar fundamental que permitirá la implementación de algo esencial en el tratamiento del cáncer como mes la humanización de todo el proceso que acompaña a las personas con cáncer desde que se diagnostican hasta que son curadas.

Esta humanización, la gran apuesta de futuro por parte de la AECC, va asociada a varios ejes de actuación: la atención integral a las personas con cáncer, facilitar la información accesible sobre su propia enfermedad y su participación en decisiones sobre dicha enfermedad, la creación de nuevos espacios asistenciales, la promoción del bienestar y la formación de los profesionales sanitarios para favorecer dicha humanización.

A través de estas charlas, han añadido las mismas fuentes, se pretende continuar con la formación de los pacientes en temas de interés que les permita tener voz activa sobre su enfermedad. Por todo ello, todas estas charlas tendrán la voz del paciente como protagonista, tanto por sus conferenciantes como por los debates que surjan tras cada una de las conferencias.