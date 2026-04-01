Cuatro detenidos en Soria tras participar en una pelea y agredir a los policías

Archivo - Suc.- Identificado tras intentar sustraer 17 botellas de aceite en un supermercado del barrio Pajarillos en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, tres de ellas por agresión a agentes nacionales y locales que intervinieron en una pelea con varios implicados.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo en el interior de un local de ocio de la calle Rota de Calatañazor, donde se inició una pelea entre dos personas que ya habían tenido desavenencias en otras ocasiones y a la que se sumaron sumando amigos de cada uno de los contendientes, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A los pocos minutos se personaron en el lugar agentes de Policía Nacional y Policía Local, a los que se acercó un varón muy alterado, con la cara ensangrentada, quien les manifestó que había sido agredido. Esta persona, en presencia de la policía, se abalanzó contra otro hombre allí presente para golpearle y, cuando los agentes impidieron el ataque, el individuo arremetió contra ellos, por lo que fue detenido.

En ese momento, un hombre y una mujer, amigos del detenido, también se enfrentaron a los policías actuantes, por lo que también fueron arretados y trasladados a dependencias policiales.

Uno de los involucrados en la pelea precisó asistencia médica y fue necesaria la aplicación de puntos de sutura, han señalado las mismas fuentes.

Las investigaciones policiales posteriores llevaron a la identificación, localización y detención del presunto autor de esta agresión.

Finalmente, la pelea se saldo con cuatro personas detenidas. Tres de ellas como presuntas autoras de un delito de atentado contra agente de la autoridad; y un cuarto, como presunto autor de un delito de lesiones. Además, cinco agentes de policía sufrieron diversas lesiones de las que tuvieron que ser asistidos en un centro médico.