Cuatro detenidos en Valladolid por enfrentarse a la policía en una identificación por posesión de marihuana

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos en Sevilla tras interceptar diez kilos de hachís en un vehículo con compartimento secreto - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, durante una identificación por supuesta posesión de marihuana, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas del día 11 de mayo, cuando una dotación de agentes uniformados de Policía Nacional se encontraba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana en el Barrio de España de la capital y al pasar a la altura de unos hombres que se encontraban en la vía pública, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que se bajaron del vehículo policial con la finalidad de identificarles por si estuvieran consumiendo estupefacientes.

Uno de los presentes estaba acompañado de dos niñas menores que eran sus hijas, por lo que un policía les indicó que se retiraran para proceder a la identificación y entrevistarse con el hombre, a lo que este accedió. En ese momento apareció una mujer, quien gritando que las niñas no se iban a ningún sitio, provocó una gran agitación en la que llegó a introducir a las menores para entorpecer la actuación policial, pese a los constantes requerimientos de los agentes para que se apartara.

Todo esto propició que se produjeran momentos de confusión y agresividad. En ese momento, el padre de las menores agredió a uno de los agentes, por lo que se procedió a su detención, pese a la fuerte resistencia activa del agresor y al hecho de que varios de los presentes dificultaran la detención al enfrentarse con los policías.

Al lugar acudieron inmediatamente varios indicativos de la Policía Nacional, inclusive efectivos de la Unidad de Intervención Policial, y tras establecer un perímetro de seguridad para facilitar la detención inicial, detuvieron a tres hombres más que habían realizado agresiones contra los policías actuantes, varios de los cuales precisaron de asistencia médica por distintas contusiones.

Por todo ello, cuatro varones, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de atentado y trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid. Una vez allí, tras comunicar la detención del menor a la Fiscalía de Menores, se hizo cargo del joven su madre.

Los otros tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.