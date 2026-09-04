Cuatro Detenidos En Valladolid Implicados En Un Robo Con Violencia En La Plaza De Colón En Julio . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido el robo con violencia e intimidación perpetrado en las proximidades de Plaza Colón durante la madrugada del 3 de julio de 2026, culminando la investigación con la identificación y detención de cuatro de los cinco jóvenes presuntamente implicados en los hechos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Según la denuncia inicial, las víctimas, dos varones, fueron asaltados por un grupo de cinco jóvenes que circulaban en patinetes eléctricos, quienes emplearon violencia física directa y exhibieron un arma blanca de grandes dimensiones, concretamente un cuchillo de 18 centímetros de hoja.

Durante la agresión, los autores acorralaron a las víctimas colocándole el cuchillo en el cuello a uno de ellos, mientras que al otro le lanzaron varias cuchilladas que no llegaron a impactar gracias a la rápida reacción del perjudicado. A continuación, los agresores sustrajeron sus efectos personales y teléfonos móviles y huyeron del lugar.

La Brigada Provincial de Información de Valladolid asumió la investigación al sospechar inicialmente que el suceso pudiera estar relacionado con la actividad de grupos violentos juveniles. Tras las gestiones practicadas, se descartó dicho vínculo, centrando la investigación en el esclarecimiento del robo violento con arma blanca.

El trabajo policial permitió identificar plenamente a cuatro de los cinco participantes, dos de ellos menores de edad en el momento de los hechos. Las detenciones se realizaron en dos fases, la primera, en Valladolid, donde se procedió a la detención de tres de los implicados y la segunda, en la ciudad de Ávila, donde se localizó y detuvo al cuarto componente del grupo.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores, que decretaron medidas cautelares sobre los mismos.

La Policía Nacional da por esclarecida la autoría material de las agresiones cometidas sobre las dos víctimas, manteniéndose abiertas las gestiones para la localización del quinto participante, actualmente en paradero desconocido