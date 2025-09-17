Cuatro dotaciones de Bomberos intervienen en un piso del que salían llamas por una cazuela olvidada al fuego

Archivo - Camión de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro dotaciones de Bomberos se han desplazado esta tarde hasta una vivienda de la que salían llamas por una cazuela olvidada al fuego que han podido retirar desde una ventana sin que se produjeran daños materiales ni personales.

La intervención, que se ha producido a lo largo de esta tarde, se ha iniciado cuando la Policía Municipal ha avisado a bomberos al observar que salían llamas por la ventana de una vivienda ubicada en la calle General Shelly, han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Extinción de Incendios.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro dotaciones con 15 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valladolid que mediante la autoescala han podido acceder hasta la ventana, que daba a una galería, y han observado que el origen estaba en una cazuela puesta al fuego.

Tras acceder a la vivienda por la ventana y retirar el utensilio, han comprobado que no hubiera nadie en el interior y han finalizado la intervención, ya que no se había llegado a producir ni humo.

Los propietarios, que habían salido a dar un paseo, pudieron ser localizados gracias a que un vecino facilitó un número de teléfono y, una vez que llegaron y fueron informados, los bomberos finalizaron la intervención.