Cuatro heridos tras un alcance entre cuatro vehículos en El Espinar (Segovia)

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EL ESPINAR (SEGOVIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación registrado este jueves, 5 de noviembre, en El Espinar (Segovia), en la desviación hacia el matadero, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 07.46 horas en la carretera SG-A-7225 en la desviación hacia el matadero donde se ha producido una colisión por alcance entre cuatro turismos con cuatro personas adultas heridas, tres varones y una mujer, todas ellas conscientes y con contusiones y magulladuras.

El 112 avisó a la Policía Local de El Espinar y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, así como a la Guardia Civil de Tráfico.