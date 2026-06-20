Cuatro heridos en la caída de un coche por un terraplén en la AV-902 en El Barraco (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana y ha caído por un terraplén en el kilómetro 17 de la AV-902, en el municipio abulense de El Barraco, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 9.49 horas de este sábado, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia sanitaria para atender a los ocupantes del vehículo, dos adultos de unos 35 años y dos menores de unos nueve, todos ellos heridos, en principio leves.

Acto seguido, se ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, quienes han confirmado posteriormente que el accidente se había producido en el kilómetro 17, en El Barraco, y han solicitado la presencia de bomberos porque el vehículo había caído por un terraplén y los dos adultos no podían salir.

Asimismo, Sacyl ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico y dos ambulancias de soporte vital básico, en las que los heridos han sidos atendidos en el lugar y trasladados después al Complejo Asistencial de Ávila.